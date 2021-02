Nadchodzi rywal dla Starlink i Kuiper? Telesat zbuduje własną sieć Lightspeed

Co zaoferuje?





Kolejny gracz na rynku internetu satelitarnego





fot. Donald Gianatti - Unsplash

Kanadyjski operator telekomunikacyjny Telesat oficjalnie ogłosił, iż ma zamiar zbudować swoją własną, szerokopasmową sieć satelitarną nowej generacji.i zostanie opracowany przez francusko-włoskiego producenta sprzętu kosmicznego – Thales Alenia Space.Lightspeed ma być rozwiązaniem, które zaoferuje klientom firmy Telesat na całym świecie dostęp do szybkiego internetu z prędkościami przypominającymi połączenie światłowodowe. Konstelacja satelitów będzie składała się z 298 satelitów nowej generacji, które będą krążyły nad Ziemią na wysokości około 1000 kilometrów.Dyrektor generalny Telesat w rozmowie z serwisem CNBC przyznał, iż plan na Lightspeed nie jest niczym nowym. Firma nie pozycjonuje się jako startup i ma mnóstwo doświadczenia. W założeniu Telesat cPóki co rozwiązanie od Telesat będzie koncentrowało się na klientach biznesowych – firma oczekuje, że stworzenie sieci Lightspeed. W ramach tych kosztów wpisany jest zakup satelit, rakiet, budowa infrastruktury naziemnej oraz koszty rozwoju platform oprogramowania do obsługi sieci.Podstawowa różnica pomiędzy SpaceX a Telesat to segment, do którego firmy chcą dostarczać internet. W przypadku SpaceX jest to przeciętny konsument, a Telesat chce objąć szybkim internetem duże biznesy. Telesat ma nie być przeznaczony do konkurowania z rozwiązaniem Elona Muska ani konstelacją Kuiper od Amazona.W przyszłości jednak firma może zdecydować się na rozszerzenie swojej działalności.Pierwsze satelity w ramach projektu Lightspeed mają trafić na orbitę już w 2023 roku – zostaną one wystrzelone przez firmę Blue Origin Jeffa Bezosa , na pokładzie rakiety New Glenn.Do poprawnego działania sieć Lightspeed będzie potrzebowała zaledwieŹródło: CNBC / fot. Telesat