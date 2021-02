Japońskie holograficzne panele dotykowe to przyszłość potrzebna i nieunikniona

W windach, toaletach, bankomatach - wszędzie. W windach, toaletach, bankomatach - wszędzie.



Japońskie toalety od lat stanowią synonim nowoczesnych rozwiązań. Zapewne nie raz widzieliście już materiały wideo obrazujące działanie innowacji, które po dziś dzień nie trafiły do europejskich szaletów publicznych. Japonia chce być już nie o krok, a o dwa do przodu przed resztą świata. Przedstawiony koncept toalet z holograficznymi panelami dotykowymi wygląda jak rodem z filmów science fiction. Od wprowadzenia ich do powszechnego użytku Kraj Kwitnącej Wiśni jest bliżej, niż można by się tego spodziewać.



Holograficzne panele dotykowe

Wiele osób dopiero w dobie pandemii uświadomiło sobie to, jak ważnym jest dbanie o higienę. Wszelkiego rodzaju zarazki przenoszone są w końcu nie tylko drogą powietrzną lub kropelkową, ale także poprzez dotykanie różnych powierzchni, zwłaszcza w przeróżnych placówkach użyteczności publicznej. Japońska firma Murakami Corporation na fali różnego rodzaju wdrożeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób, zaprezentowała rozwiązanie o nazwie Floating Pictogram Technology, mogące wynieść korzystanie z publicznych toalet - i nie tylko - na zupełnie nowy poziom.



