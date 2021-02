Chińczycy stworzyli pojazd nowej generacji, który zaciera granicę między pociągiem a samolotem

Zawrotna prędkość.





Chiny stawiają na transport nowej generacji





fot. Paul Smith - Unsplash

Chińczycy rozpoczęli testy statycznego uruchamiania pięciu nowych pociągów typu maglev, które w przyszłości będą w stanie osiągnąć zawrotną prędkość. Konstrukcja rozwijana w Państwie Środka będzie mogła przemieszczać się ze stałą prędkością pomiędzy 400 a 600 kilometrów na godzinę – tym samymUprzednio wykorzystywane konstrukcje typu maglev oznaczone jako „Fuxing” osiągały– w większości przypadków podczas pracy operacyjnej jechano jednak z szybkością 350 km/h.Wygląd nowego, szybkiego pociągu maglev różni się od wyglądu poprzednich pociągów Fuxing. Czoło starszej generacji pojazdów miało 12 metrów. Czoło nowych pociągów ma zostać wydłużone do 16 metrów. Tego typu różnica pozwala osiągnąć lepszą aerodynamikę oraz konsekwentnie ciąć powietrze podczas dużych prędkości. Największą różnicą pomiędzy obecnymi maglevamiDzięki wykorzystaniu lewitacji magnetycznej, nowa generacja pociągów maglev będzie w stanie przyspieszyć bez konieczności martwienia się o opór powietrza podczas jazdy. Prędkość eksploatacyjna nowych pociągów z Chin wynosi od 400 do 600 kilometrów na godzinę. Można więc śmiało założyć, że będą one w stanie pojechaćPrzenosząc te realia na Polskę,Wprowadzenie nowej generacji szybkich pociągów na terenie Chin będzie pozwalało Chińczykom. Owszem, w większości przypadków samoloty są w stanie latać szybciej i ze stałą prędkością, jednak przy porównaniu czasu spędzonego w podróży oraz na lotnisku i dworcu, szala korzyści może przechylać się w kierunku nowych maglevów.Nic, tylko pozazdrościć.Źródło: JEC / fot. Tech-Sina