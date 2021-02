Ten termoelektryczny pierścień wykorzystuje ludzkie ciało jako źródło energii

Wynalazek zrodzony z innego wynalazku

Urządzenia termoelektryczne to takie urządzenia, które wykorzystują różnice temperatur między różnymi punktami swoich układów, by generować napięcie elektryczne, albo na odwrót – zamieniają napięcie elektryczne występujące między tymi punktami na różnicę temperatur. Z reguły stosuje się je w celu ogrzewania, chłodzenia lub pomiaru temperatury, ale ich potencjał jest znacznie większy. Uczeni z Uniwersytetu w Kolorado zaprezentowali go, tworząc pierścień, który wykorzystuje ciepłotę ludzkiego ciała jako źródło energii, a nawet posiada zdolność samonaprawy.Termoelektryczny pierścień powstał w oparciu o wcześniejszy wynalazek uczonych z Uniwersytetu w Kolorado – elektroniczną skórę z 2018 roku, którą można było zginać, skręcać i przykleić do rzeczywistej skóry użytkownika. Ta, wyposażona w liczne czujniki, została zaprojektowana tak, by funkcjonowała niczym mały przenośny komputer.Elektroniczna skóra, podobnie jak pierścień, mogła naprawiać własne uszkodzenia. To za sprawą jej struktury. Składała się ona bowiem ze specjalnego polimeru należącego do poliamin oraz domieszki srebra. Ta mieszanina charakteryzowała się wiązaniami chemicznymi, które wkrótce po ich przerwaniu powstawały ponownie.