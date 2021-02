Wiesz skąd pochodzi logo i nazwa Bluetooth? Będziesz zdumiony

Co oznacza logo Bluetooth?

Z przymrużeniem oka. | Źródło: mat. własny na bazie grafiki z WikipediaHarald Sinozęby (ang. Harald Bluetooth) około roku 970 zjednoczył rywalizujące ze sobą rody jarlów z Danii i Norwegii. Tak samo skutecznie zdaniem Jima Kardacha, prezesa i założyciela Bluetooth Special Interest Group (SIG), łączyć ze sobą urządzenia miała nowa technologia opracowana przez naukowców firmy Ericsson wWedług strony internetowej Ericsson, nazwa Bluetooth miała być tymczasowa i wykorzystywano ją przede wszystkim jako nazwę kodową podczas prac nad projektem. Kiedy ten został ukończony i trzeba było wybrać stałą nazwę, zaproponowano kilka, w tym RadioWire i PAN (Personal Area Networking), ale ostatecznie postanowiono pozostać przy znanej do dziś nazwie Bluetooth.Co ciekawe, nie tylko nazwa ma swoje korzenie w historii Skandynawii. Logo standardu Bluetooth ma swoje znaczenie. Widnieją w nim runy wiązane z alfabetu runicznego znanego jako fuþark młodszy. Haglaz () oraz Berkanan () są odpowiednikami wielkich liter H oraz B, inicjałów Hararlda Blåtanda. To właśnie runa, czyli pierwsza litera przydomku wzmiankowanego tu króla, połączona z, pierwszą literą jego imienia, tworzy symbol kojarzący się nieodłącznie z Bluetooth.Logo Bluetooth. | Źródło: Bluetooth SIGNo to teraz przyznajcie się, ilu z Was już wcześniej o tym wiedziało? :)Źródło: mat. własny