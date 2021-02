SpaceX z kolejnym, gigantycznym kontraktem od NASA

Projekt Gateway.





SpaceX pomoże NASA budować Gateway





SpaceX doczekał się kolejnego,. Amerykańska Agencja Kosmiczna wykorzysta firmę Elona Muska do stworzenia wstępnych elementów– zakładającego powstanie swoistej „kosmicznej bramy”, z której astronauci będą podróżować między innymi na Księżyc.SpaceX będzie więc bezpośrednio uczestniczyć w jednym z najważniejszych projektów w dobie ludzkości. Gateway od NASA będzie bowiem bezpośrednio wspierać możliwości astronautóww ramach misji Artemis.SpaceX w ramach kontraktu będzie odpowiedzialny za stworzenie dwóch kluczowych części: Power and Propulsion Element oraz Logistics Outpost (HALO). Po zmontowaniu PPE oraz HALO na Ziemi, wyruszoną one ponad nasza planetę– to wszystko oczywiście na rakiecie Falcon Heavy. Łączny koszt całego projektu opiewa póki co na 331,8 miliona dolarów – w tej kwocie znajduje się również płatność za usługę startową wykonywaną przez SpaceX.HALO to projekt, który będzie służył jako– zazwyczaj w ich drodze na powierzchnię Księżyca. HALO będzie oferować system dowodzenia i kontroli, a także działać jako hub dokujący dla innych sprzętów.„Księżycowa Brama”, czyli projekt Gateway będzie posiadała wielkość mniej więcej jednej szóstej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będzie służyć jako. Z poziomu Gateway, NASA i partnerzy komercyjni będą mogli rozpocząć badania przestrzeni kosmicznej,Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać za to wszystko kciuki. Szczególnie w dobie problemów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, która wciąż posiadana wszystkie ze swoich projektów.Źródło: NASA / fot. NASA