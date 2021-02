Sztuczna inteligencja z Barcelony wykrywa oceaniczne śmieci z powietrza

Algorytm na rzecz środowiska

Niestety, każdego dnia do oceanów wylewają się miliony ton plastikowych odpadów. Oczywiście, naukowcy z całego świata stale starają się monitorować, co dzieje się z odpadami, które do nich trafiły – gdzie się przemieszczają, jak duże skupiska tworzą, i nie tylko. Nie jest to zadanie łatwe, ale już wkrótce badacze mogą otrzymać do swojej dyspozycji zupełnie nowe narzędzie, które to zmieni.Uczeni z Uniwersytetu w Barcelonie opracowali algorytm, który potrafi wykrywać odpady unoszące się na powierzchni oceanów, a także szacować ich ilość, analizując zdjęcia wykonane z powietrza. Gdyby wykorzystać go w parze z dronami, które autonomicznie skanowałyby zbiorniki wodne, śledzenie losów oceanicznych odpadów przebiegałoby sprawniej, niż dotychczas.W tej chwili stan zanieczyszczenia oceanicznych wód plastikiem monitoruje się z pokładów łodzi oraz samolotów. Najczęstsze problemy związane z tymi metodami są takie, że łatwo z ich pomocą przeoczyć śmieci, które zdążyły rozpaść się na mniejsze fragmenty, natomiast trudno odróżnić nawet te duże fragmenty refleksów na powierzchni wody czy dryfującego drewna. Fundacja Ocean Cleanup postanowiła rozwiązać drugi z problemów, wyposażając samoloty w systemy obrazowania w podczerwieni, zaś badacze z Uniwersytetu w Barcelonie stawić czoła pierwszemu, sięgając po sztuczną inteligencję.