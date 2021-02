SpaceX wystrzeli dla NASA sondę, która zbada historię Wszechświata

Pozostałości po Wielkim Wybuchu

SpaceX wystrzeliła dla NASA w kosmos już nie jeden ważny pojazd, w tym załogową kapsułę z astronautami na pokładzie. Teraz amerykańska agencja kosmiczna postanowiła przyznać przedsiębiorstwu Elona Muska kontrakt na realizację kolejnego istotnego startu. Zgodnie z tym kontraktem najwcześniej w czerwcu 2024 roku rakieta Falcon 9 wyniesie na orbitę sondę SPHEREx.(ang. Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) będzie kosmicznym obserwatorium, który zajmie się poszukiwaniem śladów po Wielkim Wybuchu oraz spróbuje sprawdzić, jak dokładnie ewoluował znany nam Wszechświat. Jak stwierdził Thomas Zurbuchen, wiceszef Naukowego Dyrektoratu Misyjnego NASA, misja sondy SPHEREx będzie prawdziwą rewolucją i lejkiem, przez który przez który przeleje się ogromna ilość nowej wiedzy dla astrofizyków.Być może SPHEREx pozwoli sprawdzić, jak dokładnie powstał Wszechświat kilka nanosekund po Wielkim Wybuchu. Sonda stworzy trójwymiarową mapę Wszechświata widocznego w zakresie bliskiej podczerwieni, która być może pozwoli udowodnić prawdziwość hipotezy tak zwanej inflacji kosmologicznej. Zgodnie z nią wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzania się spowodowanego ujemnym ciśnieniem.