Komputer kwantowy od IBM osiągnął kolejny przełom

Obliczenia zajmą nie miesiące, a godziny.







IBM chce przyspieszyć komputer kwantowy





fot. IBM

Komputery kwantowe, to- obecnie znajduje się ona w totalnych powijakach. Największe korporacje takie, jak IBM, Amazon, Microsoft czy Google inwestują horrendalne pieniądze w rozwój swoich komputerów kwantowych. Nie ma w tym nic dziwnego. Kto pierwszy osiągnie przełom, ten będzie w stanie na tym zarobić. I to niemałą sumę.IBM pochwalił się, iż usprawniony komputer kwantowy firmy może przyspieszyć swoje dotychczasowe obliczenia i wznieść je na kolejny poziom. Amerykańska korporacja chwali się, iżCzego to zasługa?IBM znalazł sposób na to, aby połączyćz równowagą klasycznego, kwantowego przetwarzania informacji. Obliczenia, które wcześniej zajmowały miesiące, teraz zostaną wykonane maksymalnie w przeciągu kilku godzin. Qskit uruchomiony przez IBM pozwala na działanie obwodów z większą szybkością i może przechowywać programy kwantowe do użytkowania przez inne osoby. To spory progres.Dodatkowo, Qskit przesyła programy do konwencjonalnego sprzętu stojącego obok komputera kwantowego. Tym samym IBM chce zmniejszyć opóźnienie pomiędzy komputerem a procesorem kwantowym. Amerykanie spodziewają się, że technologia Qskit zostanie udostępniona dla szerszego grona użytkowników jeszcze w 2021 roku. Do końca 2022 roku, IBM chce doprowadzić do jeszcze większego przyspieszenia operacji wykonywanych przez komputer kwantowy marki.Finalny cel? Sprawnie działające 1000 kubitów, które przybliży IBM do tak zwanej “supermacji kwantowej” -IBM studzi jednak zapał i ekscytację. Firma porównała swój komputer kwantowy do pierwszego, klasycznego komputera, którego programowanie zajmowało wieki, a sama obsługa nie należała również do najprzyjemniejszych zadań na świecie.O ile, tak dobrze wiedzieć, że zaczynamy się do niej przybliżać.Źródło: Engadget / fot. IBM