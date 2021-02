Niewidzialne panele słoneczne naładują w przyszłości nasze smartfony?

Naukowcy odkryli nowe możliwości.





Niewidzialne panele słoneczne naładują smartfony?





fot. Angie Warren - Unsplash

Rozwiązania, które przybliżają nas do zmniejszenia emisji oraz zwiększenia ekologii w elektronice zawsze są mile widziane. Naukowcy z koreańskiego Incheon National University stworzyli oryginalne rozwiązanie. które pozwala. W tym przypadku mamy do czynienia z niewidzialnymi panelami słonecznymi, które będzie można zamontować bez szkody dla estetyki samego urządzenia.Jak to wszystko działa?Badanie przeprowadzone przez naukowców wskazało, iż są oni w stanie wyprodukować materiał, który będzie wykorzystywał krystaliczne, cienkie warstwy odpowiedzialne za pochłanianie światła. Wszystko to dzięki. Przezroczysty panel słoneczny jest w stanie pochłaniać światło i przekształcać je w energię elektryczną.Dwutlenek tytanu to materiał, który jest obecnie stosowany w konwencjonalnych panelach słonecznych - głównie ze względu na małą toksyczność i przyjazność dla środowiska. Energia słoneczna jest równocześnie obecnie najbardziej eksploatowanym tematem -, w porównaniu do wiatru czy fal.Obecne ogniwa słoneczne mają jeden problem -, co w niektórych przypadkach utrudnia zastosowanie tej technologii w sprzętach mobilnych czy innej elektronice. Unikalne właściwości przezroczystych paneli fotowoltaicznych mogą sprawić, że nie tylko smartfony będzie można naładować za pośrednictwem energii słonecznej. Wdrożenie tego typu paneli do powerbanków i innych akcesoriów byłoby tylko i wyłącznie kwestią czasu.Samo badanie naukowców z Korei jest bardzo obiecujące, ale trzeba pamiętać, że. Nie oznacza to jednak, że nie mamy na co liczyć. Każdy przełom związany z alternatywnym pozyskiwaniem energii jest ważny.Przeźroczyste panele mogłyby być także bez problemu zintegrowane z tylną obudową smartfonów.Źródło: ScienceDirect / fot. Prateek Katyal - Unsplash