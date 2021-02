Microsoft chce zamienić zmarłych ludzi w czatboty. Porozmawiałbyś z takim?

To wygląda, jak Black Mirror.





fot. Markus Spiske - Unsplash

Czat ze zmarłym? Dlaczego… nie?





Potęga sztucznej inteligencji





Najnowszy patent Microsoftu przedstawia prawdziwe science-fitcion, albo jak kto woli – rzeczywistość z popularnego serialu Black Mirror. Amerykańska firma. Oznacza to, że nawet po śmierci użytkownik będzie w stanie z nimi porozmawiać i otrzymać odpowiedź. Nowy patent amerykańskiej firmy został oficjalnie zarejestrowany w USPTO (Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych).Całość została nazwana jako „tworzenie konwersacyjnego chatbota dla określonej osoby”. Do stworzenia konkretnego chatbota,I tu pojawia się mnóstwo niewygodnych, ale jednocześnie zasadnych pytań.Microsoft oficjalnie uzyskał patent, który mógłby pozwolić firmie stworzyć czatbota z wykorzystaniem danych zmarłej osoby. Patent opisujeSam pomysł, iż będzie można rozmawiać z czyjąś symulacją pojawił się pierwotnie w jednym z odcinków serialu Black Mirror. W tym przypadku młoda kobieta wykorzystywała usługę do pobierania danych od swojego zmarłego partnera, aby finalnie stworzyć czatbota i konstrukcję robota.Microsoft (według patentu) chce, aby czatbota można było wzorować od początku na konkretnej osobie, umożliwiając jej rozmowę z innymi za pośrednictwem komputera. Oczywiście sytuacja niemalże od razu stawia pytania dotyczące moralności całego pomysłu.fot. Alexander Sinn - UnsplashOpisywany pomysł Microsoftu pokazuje tylko i wyłącznie,oraz specjalnie opracowane algorytmy oraz modele. W tym przypadku pobranie danych od zmarłego miałoby na celu swoiste „trenowanie” AI, aby mogło ono zwracać najlepsze możliwe odpowiedzi podczas konwersacji.Niestety brak wytycznych w patencie dotyczący danych osobowych osób po ich śmierci oznacza, iż w praktyce każda osoba będzie mogła zebrać dane zmarłej osoby i przekazać je w usłudze w celu stworzenia czatbota, bez uprzedniej zgody zmarłego.Czy wytyczne pozwolą firmom na tworzenie cyfrowych wersji ludzi bez ich zgody? Czy firmy wezmą za to odpowiedzialność? Jak dokładnie będzie wyglądała przyszłość rozwoju podobnej technologii?W tej chwili nie ma na to wszystko jednoznacznych odpowiedzi – podobnie, jak, które mogłoby wywołać przywołanie zmarłego w postaci bota do konwersacji (jakkolwiek to brzmi).Oczywiście konkretne zgłoszenie patentowe nie oznacza, że dany produkt powstanie, jednak daje pogląd na to,. Jestem przekonany, że cała idea czatbota z wykorzystaniem danych zmarłej osoby trafi finalnie do szuflady, ale sam fakt istnienia tego typu pomysłów oraz realnej „rezerwacji” technologii jest mocno zastanawiający.Źródło: USPTO / fot. Brett Jordan - Unsplash