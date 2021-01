Na orbicie powstanie kosmiczny hotel ze sztuczną grawitacją. Nie, to nie żart

Zbudują go weterani NASA.





Na orbicie powstanie kosmiczny hotel





Orbital Assembly Corporation – firma zajmująca się budową pojazdów kosmicznych na dużą skalę ogłosiła, iż ma zamiar rozpocząć kolejną, oryginalną fazę ludzkiej eksploracji kosmosu. Krótko mówiąc, kilku weteranów NASA planuje zbudować nadający się do zamieszkaniaBędzie on obracał się wystarczająco szybko, aby wygenerować sztuczną grawitację dla gości, naukowców, astronautów i nie tylko. Sam projekt na pierwszy rzut oka wygląda na szaleństwo, ale w rzeczywistości… może się udać.Opisywany pomysł to wieloetapowy projekt budowy. Orbital Assembly Corporation oficjalnie otworzyło się dla inwestorów, którzy chcieliby urwać kawałek własnego tortu i później zarabiać na oryginalnej stacji. Cała konstrukcja miałaby przypominać koło i obracałaby się z prędkością kątową wystarczająco dużą, aby stworzyć sztuczną grawitację dla mieszkańców.Sama firma jest otwarta na naukowców, wojsko oraz inne strategiczne działania na swojej stacji, jednak jej celem jest, poprzez testowanie oraz budowanie technologii potrzebnej do umieszczenia w niej ludzi.Na ten moment firma OAC testuje specjalną maszynę w Kalifornii, która pozwoli w przyszłości zbudować pierwsze elementy stacji kosmicznej znajdującej się na orbicie Ziemi. Weterani NASA szacują, że całe przedsięwzięciebardzo możliwe, że oficjalne otwarcie nastąpi jeszcze przed 2030 rokiem.Stacja Voyager zintegruje w sobie 24 moduły mieszkalne i będzie posiadała około 200 metrów średnicy. Całość zostanie wyposażona w. Goście hotelu kosmicznego będą mogli także zażyć spaceru poza swoim bezpiecznym pomieszczeniem. Wszystko to oczywiście w odpowiedniej cenie.Trzeba przyznać, że wygląda to jakŹródło: IE / fot. Orbital Assembly Corporation