Internet satelitarny Starlink rozpędzi się do 10 Gbps? Tak obiecuje Elon Musk

Starlink - 10 Gb/s za 99 dolarów

SpaceX says it plans to increase Starlink's download speeds from ~100 Mbps currently to 10 Gbps in the future: pic.twitter.com/PAxSbT1VD1 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

SpaceX dismissed Amazon's $AMZN protest of the modification as "attempts to stifle competition", saying Amazon makes "misleading claims of interference" and emphasizing that the competing Project Kuiper network represents "still nascent plans" pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

Co to jest Starlink?

Internet satelitarny Starlink, rozwijany przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX, budzi sporo wątpliwości. Z jednej strony, jego pierwsi użytkownicy są zadowoleni, a szybkość działania internetu Starlink już na tym etapie jest zadowalająca. Z drugiej natomiast, wynoszone na orbitę Ziemi obiekty stanowią rosnący problem dla astronomów , a już wkrótce mogą przyczynić się do tego, że nasza planeta stanie się dla ludzkości więzieniem . Atmosferę wkoło tego ambitnego projektu podgrzał właśnie David Goldman ze SpaceX, który w rozmowie z przedstawicielami Federalnej Komisji Łączności (FCC) roztoczył optymistyczną wizję dotyczącą cen i parametrów usługi. Cena internetu Starlink wynosi obecnie 499 dolarów (ok. 1867 złotych) za zestaw startowy oraz 99 dolarów (ok. 370 złotych) miesięcznie za korzystanie z usługi. Jej użytkownicy mogą liczyć na to, że w najbliższych miesiącach prędkości dostępu do sieci będą zawierały się w przedziale 50-150 Mb/, przy opóźnieniach na poziomie 20-40 ms. Michael Sheetz z CNBC prezentuje slajdy, na których SpaceX obiecuje prędkość pobierania wynoszącą nawet 10 Gb/s. Kiedy? W bliżej nieokreślonej przyszłości.Skąd znacznie wyższa niż we wcześniejszych deklaracjach prędkość? Prawdopodobnie umożliwiają to satelity nowej generacji, w tym te, które w trakcie ostatniej misji w liczbie dziesięciu zostały wystrzelone na pokładzie rakiety Falcon 9 na orbitę polarną. W tej chwili Ziemię orbituje ok. 1000 satelitów Starlink. Ostateczna cena usługi może zależeć od liczby użytkowników. Może nawet spaść, gdy ta znacząco się zwiększy.W trakcie rozmowy z FCC odniesiono się także do zarzutów ze strony Amazon o nieuczciwą konkurencję, które to SpaceX odrzuca. "Amazon wysuwa mylne stwierdzenia dotyczące ingerowania w ich projekt". Przedstawiciel SpaceX dodaje, że projekt konkurencji jest wciąż w fazie wczesnego planowania.Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny rozwijany przez amerykańską firmę SpaceX. Docelowo składał się będzie z kilkunastu tysięcy satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokościach 340 km, 550 km oraz 1150 km nad Ziemią. Projekt jest testowany na części terytoriów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Docelowo internet satelitarny Starlink ma być dostępny na całym świecie - wszędzie tam, gdzie teraz nie można liczyć na połączenie z siecią.Źródło: Twitter