Orlen powalczy z Paczkomatami inPost. Postawi 2000 maszyn paczkowych

Koncern rozwija logistykę.

foto. PKN ORLEN

W Polsce zaroi się od automatów paczkowych

Liderem nowoczesnej logistyki w Polsce jest inPost. W grudniu 2020 roku firma miała już. Maszyna o tym numerze została uruchomiona 6 grudnia we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 19. Paczkomat jest średniej wielkości, mierzy 10 m długości, ma 19 kolumn, blisko 200 skrytek i jest 239 takim urządzeniem w samym Wrocławiu.Również Poczta Polska planuje rozwój w tym kierunku. Plany zakładają postawienie do 2022 roku 2000 szt. maszyn do odbioru paczek. Kolejną firmą, która dostrzegła potencjał w tej formie dostawy zakupów jest Alibaba, właściciel popularnego AliExpress. Chińska firma w połowie stycznia br. zamieściła ofertę pracy , z której jednoznacznie wynika, że jej plany dotyczą umieszczenia własnych maszyn do odbioru paczek nad Wisłą.Źródło: rp.pl, inPost