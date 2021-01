Nowa Tesla Model S z futurystyczną kierownicą i imponującym zasięgiem. Znamy polskie ceny

Tesla Model S 2021 - co nowego?

Tesla Model S 2021 - cena

Tesla Model X 2021 - nowości

Tesla Model X 2021 - cena

Od premiery samochodu Tesla Model S minęło już ponad 8 lat. Samochód w 2012 wyglądał szalenie futurystycznie i pomimo że nadal prezentuje się nieźle, to od dłuższego czasu mówiło się o konieczności jego odświeżenia. Ta chwila właśnie nastąpiła. Należąca do Elona Muska firma Tesla ogłosiła gruntowne przeprojektowanie swoich dwóch aut. Zmiany w Tesla Model S i Model X na 2021 rok wykraczają daleko poza kwestie wizualne.Poliftowa Tesla Model S cechuje się nowym wyglądem zewnętrznym, jeszcze nowocześniejszym wnętrzem oraz zasięgiem zwiększonym do ażna jednym ładowaniu w najlepszej wersji. Przyspieszenie od 0 do 96,5 km/h wyniesie. Przedstawiciele firmy Tesla twierdzą, że ich sedan będzie najlepiej przyspieszającym seryjnie produkowanym samochodem na świecie. Nieco bardziej kosmetyczne zmiany zagoszczą w SUV-ie Model X.Tesla Model S z zewnątrz zmieni się przede wszystkim za sprawą dużego, szklanego dachu w standardzie. O wiele większa rewolucja ma miejsce w środku. Model S od 2021 roku sprzedawany będzie z nowym ekranem systemu multimedialnego, osadzonym tym razem w orientacji poziomej, a nie pionowej. Cechują go zmniejszone ramki i nieco lepsze podzespoły o mocy obliczeniowej. Elon Musk obiecuje, że pozwoli grać w Cyberpunk 2077 i Wiedźmina 3. Nie pytajcie na jakich ustawieniach graficznych - trudno powiedzieć. Wiem, że niezbędny będzie kontroler bezprzewodowy.Trudno nie zwrócić uwagi na nową kierownicę, która teraz przypominać raczej wolant znany z niektórych samolotów. Wygląda znajomo? Podobny powinien zostać zastosowany w Tesla Roadster najnowszej generacji.Rzut oka na powyższą grafikę potwierdza, że Tesla Model S pozostanie jedynym autem tej marki z wyświetlaczem umieszczonym za kierownicą.Polskie ceny nowej Tesli Model S zaczynają się od 395 990 złotych za wariantz dwoma silnikami, o zasięgu 421 mil (677 kilometrów). Dla miłośników sportowych emocji dedykowany jest wariantz zasięgiem wynoszącym 390 mil (627 kilometrów) oraz przyspieszeniem do 96,5 km/h na poziomie poniżej 2 sekund za 529 990 złotych. Osoby pragnące połączyć osiągi z zasięgiem powinny zerknąć w stronę modelu, który na jednym ładowaniu ma przejechać 520 mil, czyli ok. 836 kilometrów, w cenie 614 490 złotych. No i taki zasięg to ja rozumiem.Co więcej, nowy napęd pozwoli posiadaczom wersji Plaid skorzystać z procedury startowej nawet pięć razy więcej niż w przypadku modelu przedliftowego. Jest to przy okazji zasługa nowej pompy ciepła stworzonej wcześniej z myślą o Tesla Model Y.Poszczególne warianty różnią się od siebie prędkością maksymalną. Elon Musk twierdzi, że modele Plaid i Plaid Plus z *właściwymi* oponami osiągną prędkość na poziomie 321 km/h. Wariant Long Range rozpędzi się do 249 km/h.Nowa Tesla Model X to identyczny wygląd zewnętrzny, jak w modelu przedliftowym. SUV Tesla produkowany od tego roku otrzyma nowy ekran systemu multimedialnego, osadzony w orientacji poziomej. Zagości w nim kierownica identyczna jak w Tesla Model S, a pasażerowie "drugiej klasy" będą mogli spoglądać na dedykowany im ekran.Tesla Model X 2021 sprzedawana będzie w dwóch wersjach. Ceny zaczynają się odza modelz dwoma silnikami elektrycznymi, prędkością maksymalną na poziomie 249 km/h, przyspieszeniem od 0 do 96,5 km/h wynoszącym 3,8 sekundy oraz zasięgiem 579 kilometrów.stanowiła będzie wydatek 614 490 złotych. W tej cenie konsument otrzyma wóz rozpędzający się do 262 km/h, oferujący zasięg 547 kilometrów oraz przyspieszający od 0 do 96,5 km/h w 2,5 sekundy.