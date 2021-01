Samsung i Tesla podejmują współpracę. Co z niej wyniknie?

Kolejny krok milowy.





Tesla ma rozpocząć oficjalną współpracę z Samsungiem – donoszą źródła bezpośrednio z Korei. Strategiczne partnerstwo ma obejmować wspólne tworzenie procesorów w technologii 5 nanometrów, które zostaną wykorzystane do pełnej, autonomicznej jazdy w pojazdach elektrycznych. W 2016 roku Tesla rozpoczęła budowanie specjalnego zespołu inżynierów, który miał jej pomóc opracować własny czip. Wygląda na to, żeCelem Tesli od kilku lat było zaprojektowanie architektury procesora do autonomicznej jazdy, który będzie cechował się. W 2019 roku firma Elona Muska zaprezentowała pierwsze szczegóły dotyczące wspomnianej technologii, jednak to właśnie teraz może nadejść prawdziwy przełom. Pomoc ze strony Samsunga w stworzeniu układu w technologii 5 nanometrów może popchnąć Teslę naprzód oraz sprawić, iż marka będzie w stanie w przyszłości zaoferować lepsze funkcje w swoich samochodach.Co ciekawe, Samsung jest już partnerem Tesli w zakresie produkowania rozwiązań komputerowych w wersji 3.0, które implementowane są do samochodów amerykańskiego producenta. Procesory tworzone w 5 nanometrach to jednak zupełnie nowa technologia, która znalazła się w produktach komercyjnychW najnowszym raporcie dotyczącym kolejnej generacji układów do Tesli stwierdzono, iż masowa produkcja czipów w 5 nanometrach. Okazuje się więc, że nowe możliwości samochodów firmy Elona Muska poznamy zapewne dopiero w drugiej połowie tego roku, a realnie będzie można z nich skorzystać dopiero w 2022 roku.Na horyzoncie mają pojawić się również zupełnie nowe baterie , które pozwolą TeslomŹródło: Electrek.co / fot. Austin Ramsey - Unsplash