Gabe Newell: połączenie mózgu z komputerem to przyszłość gier

Szef Valve Corporation, Gabe Newell przekazał w wywiadzie, iż. Newell upatruje nowego biznesu w stworzeniu specjalnego akcesorium, które pozwoli lepiej zintegrować człowieka z komputerem. Oczywiście cały projekt znajduje się dopiero w powijakach. Szef Valve przekazał jednak, że jego firma pracuje już nad wykorzystaniem technologii BCI w sektorze gier.Newell w najnowszym wywiadzie przyznał, iż niektóre pomysły związane z podłączeniem człowieka do komputera mogą wydawać się. Według szefa Valve, brak poświęcenia uwagi technologii BCI będzie ogromnym błędem twórców gier. Valve chce w tym przypadku stworzyć oprogramowanie open source, które pomoże programistom łatwiej tworzyć rozwiązania pozwalające interpretować sygnały odczytywane z ludzkich mózgów przy pomocy sprzętów takich, jak chociażby zestawy VR.„Pracujemy nad projektem open source, aby każdy mógł mieć dostęp do oprogramowania i implementować je do swoich zestawów” – przekazał Newell.Dane, które w przyszłości będą mogły być pobierane od ludzi za pośrednictwem odczytywania sygnałów mózgowych to między innymi. Opisywane odczyty będą mogły także być wykorzystywane przez programistów do poprawy immersji oraz spersonalizowania tego, co dokładnie dzieje się podczas gry – na przykład do automatycznego podniesienia poziomu trudności.Niektóre osoby używające zestawów VR cierpią na bóle głowy lub mdłości związane z niedopasowaniem tego, co widzą, a tym, co wyczuwa ich ciało. Technologia BCI, o której mówił Gabe NewellNie pozostaje nam więc obecnie nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów oraz pierwszy, w pełni działający prototyp od Valve. Do szerszego zastosowania interfejsu mózg-komputerŹródło: TVNZ / fot. Valve