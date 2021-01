Wkrótce przyciski w windach będzie można wcisnąć bezdotykowo. Zobacz jak

Rozwiązanie na czas pandemii

Gdy wybuchła pandemia COVID-19, takie instytucje i organizacje jak WHO szybko wydały ostrzeżenia, by unikać dotykania swojej twarzy, jako że na powierzchniach, które zostały dotknięte przez nas wcześniej, mógł znajdować się koronawirus pozostawiony nieumyślnie przez inne osoby. Ważne jest też rzecz jasna, by starać się właśnie nie dotykać powierzchni w przestrzeni publicznej, jednakże są takie miejsca, gdzie się po prostu nie da tego uniknąć. Jednym z nich są windy.Gdy wejdziemy do windy, aby dostać się na pożądane piętro budynku, musimy wcisnąć odpowiedni przycisk z jego numerem. Choć na świecie istnieją windy obsługiwane głosowo, są one prawdziwą rzadkością. Z odpowiedzią na ten problem śpieszy singapurskie studio Stuck Design.Studio Stuck Design zaprojektowało technologię, dzięki której przyciski w windach będzie można wciskać bezdotykowo. Kinetic Touchless, bo tak brzmi jej nazwa naśladuje ruch palca użytkownika i odtwarza odpowiedź przycisku, jaka pojawiłaby się po jego fizycznym wciśnięciu.To, w jaki sposób technologia Stuck Design działa, doskonale pokazuje poniższy GIF. Kinetic Touchless rejestruje ruch palca użytkownika, gdy ten zbliża go do przycisku, a więc nie wymaga bezpośredniego kontaktu ręki z przyciskiem. Jak twierdzi studio, typ bezdotykowej interakcji, jaki jego produkt oferuje, można by wykorzystać do naśladowania także wielu innych czynności.