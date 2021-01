Boeing o krok od drugiego testu kapsuły Starliner

Czy tym razem znów coś pójdzie nie tak?





Boeing przetestuje kapsułę Starliner





fot. Boeing

Boeing powoli przygotowuje się doPróba, która została pierwotnie wykonana przez amerykańskiego producenta w 2019 roku spaliła na panewce – ze względu na problemy z oprogramowaniem. Zdaje się jednak, że gigant lotniczy rozwiązał większość swoich usterek i będzie w stanieSam Boeing jest również pewny swego.Kiedy miałyby odbyć się testy?Boeing oficjalnie poinformował, iż zakończył prace nad nową wersją oprogramowania, która finalnie trafi do kapsuły Starliner. Amerykańska firma rozwiązała wszystkie błędy, które sprawiły, że poprzedni start Starlinera zakończył się fiaskiem. Lot testowy, który ma odbyć się na przestrzeni 2021 roku będzie wykonywany bez załogi na pokładzie. W jego ramach, Starliner połączy się z ISS na orbicie i wróci na Ziemię – bez żadnych uszkodzeń oraz problemów. Inżynierowie pracujący w laboratoriach Boeinga są pewni swego.Jak określa to sam producent,Pierwszy lot testowy kapsuły Starliner, który odbył się w grudniu 2019 roku został przerwany, gdy– tym samym nie była ona w stanie zadokować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pojazd wrócił jednak w pełni bezpiecznie na Ziemię.Późniejsze dochodzenie NASA wykonane bezpośrednio po pierwszym teście Starlinera pokazało, iż Boeing miał mnóstwo problemów z oprogramowanie w systemach samej kapsuły. NASA zgłosiła wiele priorytetowych działań naprawczych. Wygląda na to, że zostały one zakończone.Niestety Boeing nie poinformował dokładnie, kiedy będziemy mogli się spodziewać ponownego startu kapsuły producenta.Źródło: DT / fot. Boeing