Alibaba stworzy automaty paczkowe w Polsce

Konkurencja dla Paczkomatów InPostu w Polsce rośnie. Już nie tylko Poczta Polska oferowała będzie dla nich alternatywę. Ogłoszenie dotyczące pracy, opublikowane w serwisie LinkedIn przez Alibaba Group, jednoznacznie potwierdza, że chiński gigant internetowy wkroczy na polski rynek ze swoim własnym rozwiązaniem. Automaty pocztowe od Alibaba Group w Polsce? Dlaczego nie!Ogłoszenie Alibaba Group zostało opublikowane ok. godziny 13:30, 18 stycznia bieżącego roku. Firma z Państwa Środka poszukuje osobę na stanowisko o nazwie City Manager Self Service for Package Lockers (miejskiego menadżera infrastruktury samoobsługowych skrzynek pocztowych). Osoba miałaby być odpowiedzialna m.in. za "rozwijanie lokalnego biznesu samoobsługowych automatów pocztowych w Warszawie i współpracę z lokalnym dostawcą usług w celu zarządzania całym procesem".Przedstawiciele firmy z Chin wymagają co najmniej 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w Polsce i znajomości w zarządzaniu sieciami sklepów, dużymi supermarketami i nieruchomościami. Wymagana jest oczywiście znajomość języka polskiego, choć komunikacja odbywała się będzie też w języku angielskim. Znajomość języka chińskiego potraktowana zostanie jako bonus.Osobą kontaktową w sprawie ogłoszenia jest Zongwei (David) Wang.

Alibaba Group nie komentuje sprawy

Ogłoszenie o pracę opublikowane w serwisie LinkedIn przez Alibaba Group. | Źródło: mat. własny z LinkedInW nadchodzących latach będziemy obserwować interesującą rywalizację pomiędzy gigantami e-handlu na polskim gruncie. Przypominam, że współpracę z InPostem ogłosił już Amazon , do którego Paczkomatów trafią przesyłki z popularnego sklepu internetowego. Wygląda na to, że Chińczycy nie zamierzają biernie przyglądać się temu, co dzieje się w kraju, w którym konsumenci bardzo ochodzo dokonują zamówień w Chinach (co pokazują nasze artykuły o ciekawych gadżetach z AliExpress ).Do tej pory przedstawiciele Alibaba Group nie skomentowali swoich planów dot. ekspansji w Polsce. Ogłoszenie o pracę jest jednak chyba dostatecznym "komentarzem".Z nieskrywaną ciekawością będziemy obserwowali dalszy rozwój wydarzeń. Chiński holding założony w 1999 roku w Hangzhou przez Jacka Ma jest jednym z największych przedsiębiorstw świata i z pewnością zapragnie szturmem zdobyć nasz rodzimy rynek. Rywalizacja kilku podmiotów na rynku usług automatów pocztowych oznacza dla konsumentów jedno: jeszcze wyższą jakość usług i jeszcze korzystniejsze ceny.Źródło: LinkedIn