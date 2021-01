Pomalował samochód jedną z najczarniejszych farb świata. Efekt powala

Jedna z najczarniejszych farb świata – Vantablack. | Źródło: Wikimedia Commons/Surrey NanoSystems [

]

Auto jak z kosmosu

Na szczęście, dotychczas zdołały powstać inne, często równie czarne farby. Ba, badacze z MIT zdołali już opracować materiał jeszcze czarniejszy niż Vantablack, pochłaniający 99,996% światła.Wróćmy do tematu karoserii auta. Ludzie z serwisu DipYourCar, który posiada także swój kanał na YouTube, pomalowali farbą firmy Koyo Orieint Japan – absorbującą 99,4% światła Musou Black – poszycie Mitsubishi Lancer Evolution. Za około 90 złotych każdy może kupić 100-mililitrową butelkę Misou Black i zrobić z nią co tylko zechce.Cóż, samochód pomalowany jedną z najczarniejszych farb świata wygląda niesamowicie. Pokazało to już kiedyś także BMW, które na targach motoryzacyjnych IAA we Frankfurcie w 2019 roku zaprezentowało pomalowane Vantablack BMW X6. Niemniej, pracownicy DipYourCar postanowili pójść z realizacją swojego pomysłu o krok dalej. Ci nie dość, że pokryli Mitsubishi farbą Misou Black, to spryskali warstwę tej farby perłowymi cząsteczkami, które dla kontrastu odbijają światło wręcz błyszcząc. Rezultat? Auto wyglądające dosłownie niczym nocne niebo.Co ciekawe, nałożenie warstwy wspomnianych cząsteczek na czarną farbę nie było łatwym zadaniem. Gdy dokonano tego z pomocą tradycyjnych metod, Musou Black utraciła część swoich właściwości. Na szczęście, metodą prób i błędów znaleziono rozwiązanie – wystarczyło wymieszać pigment perłowy z rozpuszczalnikiem naftowym. Nafta odparowała po spryskaniu auta mieszanką, dzięki czemu czarna farba pozostała doskonale widoczna.Mam nadzieję, że nikt z Was nie wpadnie na podobny pomysł. Jeśli pomalowalibyście swój samochód jedną z najczarniejszych farb świata, dostrzeżenie go w nocy stałoby się trudniejsze. Projekt podobny do tego z DipYourCar zrealizujcie tylko wtedy, jeżeli zamierzacie na zawsze postawić auto w salonie, tylko po to, by wpatrywać się w nie całymi dniami.Źródło: DipYourCar, fot. tyt. DipYourCar (YouTube)