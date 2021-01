Futurystyczny samochód przyszłości od Sony wyjechał na drogę

Firma zdradza swoje sekrety.





Sony Vision-S – tajemniczy pojazd wprost z przyszłości





Prototypowy, tajemniczy sedanJapońska firma od miesięcy zdradzała coraz to więcej informacji na temat swojego tajemniczego, futurystycznego samochodu, jednak to targi CES 2021 stały się miejscem, w którym poznaliśmy ich jeszcze więcej.Dwa nowe filmy udostępnione przez Sony pokazują między innymi prototyp Vision-S jadący po prywatnym torze oraz drogach publicznych w Austrii. To jednak nie jest najciekawsze – najciekawszy jest drugi, ostatni film, który. Firma pokazuje również niektóre technologie, które znalazły się pod maską pojazdu.Co ważne, prototyp samochodu Vision-S wydaje się być jedynie punktem wyjścia dla japońskich inżynierów. Współpraca Sony z firmą Magna (odpowiedzialną także za rozwój Vision-S) będzie kontynuowana, a samo przedsiębiorstwo ma sprawić, iż finalnie pojazd JapończykówSony na przestrzeni ostatnich miesięcy zwiększyło, aby zapewnić mu „świadomość” i możliwość. Na desce rozdzielczej znajdziemy duży wyświetlacz oraz centrum kontrolne pozwalające sterować ustawieniami, muzyką, wideo czy nawigacją.Sony Vision-S posiada także moduł do łączności 5G oraz system monitorowania kierowcy i pasażerów w kabinie. Jeśli ktoś zaśnie na tylnej kanapie, to…System Sony zaimplementowany do samochodu Vision-S ma także cały czas uczyć się preferencji użytkownika i ulepszać swoje podpowiedzi wraz z czasem. Sony wykorzystuje również dane dotyczące jazdy w czasie rzeczywistym, aby lepiej poznawać trasy, którymi przemieszcza się użytkownik.Obecnie nie wiadomo czy i w ogóle Sony Vision-S wyjedzie na drogi. Cała koncepcja futurystycznego samochodu wygląda jednak bardzo imponująco, ale można zakładać, żeŹródło: TechCrunch / fot. Sony