Wkrótce NASA uruchomi największą rakietę świata

NASA pracuje nad rakietą Space Launch System (SLS) – rakietą, która ma ponownie sprowadzić astronautów na Księżyc, już bardzo długo, bo od 2011 roku. Wygląda jednak na to, że jej budowa w końcu powoli dobiega końca. Wskazuje na to fakt, że wkrótce, bo już 17 stycznia, amerykańska agencja kosmiczna po raz pierwszy ją uruchomi.Rzecz jasna, powyższe nie oznacza, że właśnie wtedy rakieta wystartuje. To nastąpi później w tym roku, w ramach programu Artemis. Za tydzień NASA włączy jedynie i przetestuje trzy główne silniki rakiety, zasilane paliwem ciekłym. Silniki rakiet dodatkowych, napędzane paliwem stałym, które w przyszłości pomogą wynieść SLS na orbitę, pozostaną wyłączone.Gdy główne silniki SLS zostaną włączone, stanie się ona najpotężniejszą rakietą dotychczas uruchomioną na Ziemi. Chociaż SLS (98 metrów wysokości) jest ona nieco niższa niż rakiety Saturn V (110 metrów wysokości), które pozwoliły przetransportować astronautów na Księżyc w latach 60. i 70. XX wieku, to wytworzy aż o 15% większy ciąg.

Rakieta SLS w konfiguracji Block 1. Wizja artysty. | Źródło: NASA

Jeden z wielu testów

Lista testów zaplanowanych w ramach programu Green Run. Dotychczas przeprowadzono siedem z nich. Uruchomienie głównych silników SLS będzie ostatnim. | Źródło: NASA

Ambitne plany

Co istotne ciąg rakiety nie przekłada się bezpośrednio na jej możliwości. Gdy SLS zostanie ukończona, ta w swojej pierwszej wersji powinna być w stanie przetransportować na Księżyc ponad 26 ton ładunku, czyli niewiele mniej niż statki Space Shuttle mogły dostarczyć na niską orbitę okołoziemską (27,5 tony). Z drugiej strony, rakieta Saturn V mogła wynieść na Księżyc jeszcze więcej masy, jednak znacznie większa jej część odpowiadała jej paliwu. Zatem, SLS to pojazd po prostu bardziej ekonomiczny niż Saturn V.Uruchomienie głównych silników Space Launch System, które nastąpi 17 stycznia, będzie zwieńczeniem ośmioczęściowej serii testów rakiety, określanej jako Green Run. Poprzedni, siódmy test, pomyślnie zakończony 20 grudnia minionego roku, pokazał, że rakietę można napełnić 265 tysiącami litrów zimnego ciekłego paliwa, a następnie to paliwo usunąć bez jakichkolwiek komplikacji.Silniki SLS zostaną uruchomione na terenie ośrodka badań kosmicznych NASA zlokalizowanego w Missisipi, około 80 kilometrów od Nowego Orleanu - John C. Stennis Space Center (SSC). Agencja najprawdopodobniej poprowadzi transmisję z wydarzenia na swoim kanale YouTube Jeszcze w tym roku, w ramach programu Artemis, SLS w konfiguracji Block I ma wynieść na orbitę statek Orion, który wykona bezzałogowy lot wokół Księżyca. W przyszłym roku ta wyśle z kolei sondę przeznaczoną do badań Europy, jednego z księżyców Jowisza, a później będzie realizować kolejne misje Artemis, także te załogowe.Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zamierzają ponownie sprowadzić astronautów na Księżyc już w 2024 roku. Czas pokaże, czy ten plan uda się zrealizować.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA