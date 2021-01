Pobito rekord prędkości internetu po kablu

Jaki transfer udało się osiągnąć?

1 petabit na sekundę w światłowodzie





fot. Mathew Schwartz - Unsplash

Naukowcy z Instytutu Badań Systemów Sieciowych Narodowego Instytutu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Japonii osiągnęli pierwszą na świecie. Wszystko to w jednordzeniowym, wielomodowym włóknie światłowodowym. Nowy rekord przebija prawie dwuipółkrotnie poprzednią, maksymalną prędkość.„Do tej pory eksperymenty nad transmisjami w światłowodach obsługujących dużą liczbę modów były ograniczone do małych szerokości pasma optycznego. W nowym badaniu wykazaliśmy, że da się połączyć wysokowydajną transmisję optyczną ze światłowodem korzystającym z 15 modów o średnicy zgodnej ze standardem branżowym” – napisali naukowcy w swoim oficjalnym oświadczeniu.Aby przeprowadzić cały eksperyment, który finalnie przełożył się na pobicie rekordu, naukowcy opracowali szerokopasmowy podsystem nadawczo odbiorczy do wysyłania oraz odbierania danych z kanałów WDM. Wraz ze zwiększeniem liczby trybów działania w systemie transmisji światłowodowej wzrastała także złożoność obliczeniowo sygnału cyfrowego typu MIMO. Zastosowane włókno światłowodowe, co przełożyło się na działanie 382 kanałów modulowanych przez kilka sygnałów.Co jednak wynika z tego wszystkiego? Oczekuje się, że sukces nowego eksperymentu oraz ustanowienie nowego rekordu może przełożyć się naNaukowcy będą pracowali nad zwiększeniem zasięgu swojego połączenia oraz utrzymaniem stabilnego przesyłu danych przez cały okres jego działania.O ile na próżno szukać tego typu prędkości w naszych domach i minie jeszcze naprawdę dużo czasu zanim w ogóle się do nich zbliżymy, to nowe odkrycie i rekord naukowców daje nadzieję na to, że światłowody staną się nie tylko szybsze, ale również bardziej przystępne.Źródło: IE / fot. Mathew Schwartz - Unsplash