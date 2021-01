Na Syberii powstaje ogromna kopalnia Bitcoinów

Działa na energię gazową.





Gazprom Neft – jeden z największych producentów ropy naftowej w Rosji. Według raportu serwisu Coindesk, gigant naftowy otworzył kopalnię kryptowalut, która została ulokowana bezpośrednio w regionie Chanty-Mansyjsk, w północno-zachodniej Syberii. Jako źródło energii, kopalnia Bitcoinów wykorzystuje gaz z pobliskiego pola naftowego. Sam gaz jest przetwarzany na energię elektryczną, która przyczynia się do procesu wydobycia kryptowalut.Co ciekawe, Gazprom Neft nie będzie do końca zajmował się wydobyciem kryptowaluty w sposób samodzielny. Zamiast tego, firma ma zamiar udostępnić swoje zasoby innym „górnikom”. Gazprom będzie z kolejnymi miesiącami dążył do rozwoju i zwiększania swojej farmy Bictoinów, jednakWydobywanie Bitcoinów musi odbywać się przy użyciu wyspecjalizowanych komputerów – górnicy rozwiązują problemy obliczeniowe tworząc tak zwany blockchain. Według BBC, zużycie energii związane z wydobyciem kryptowalut jest równoważne około siedmiu gigawatom energii –To także równowartość rocznego zużycia energii przez Szwajcarię jako całe państwo.fot. Andre McKenzie - UnsplashW ciągu ostatniego miesiąca, do wydobywania Bitcoinów na Syberii zużyto około 49500 metrów sześciennych gazu ziemnego. Tego typu inwestycja przełożyła się na. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak wraz z czasem inwestycja Rosjan będzie się kalkulowała.Nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwować poczynania Gazpromu w kontekście Bitcoinów.Nie ma jednak co ukrywać. Na Bitcoinach można naprawdę sporo zarobić. Jak widać to właśnie elektroniczna waluta może być przyszłością Rosji w kontekście kurczącego się zapotrzebowania na klasyczny gaz.Źródło: DT / fot. Dmitry Demidko - Unsplash