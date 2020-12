Roboty Boston Dynamics potrafią tańczyć i robią to lepiej niż ja (wideo)

Trudno uwierzyć, że to nie animacja 3D.

Boston Dynamics twist

"Cała nasza załoga zebrała się, aby uczcić początek tego, co mamy nadzieję będzie nowym, szczęśliwszym rokiem. Szczęśliwego Nowego Roku od nas wszystkich w Boston Dynamics"

Na co dzień roboty od Boston Dynamics mają inne zadania

Roboty Boston Dynamics cyklicznie zaskakują coraz to nowymi umiejętnościami. Jeden z robotów potrafi zrobić salto , innemu obcy nie jest parkour , a jeszcze inny przypomina o zachowaniu dystansu społecznego w czasie pandemii . Tym razem maszyny tworzone przez utalentowanych inżynierów i programistów pokazały swoje zdolności taneczne - i to w grupie! Uwierzcie mi, że tańczą twista nie tylko lepiej niż ja, ale także wielu innych ludzi.W niezwykłym tańcu wzięły udział trzy najpopularniejsze roboty Boston Dynamics - humanoidalny Atlas, robopies Spot oraz Handle, urodzony akrobata. Maszyny zatańczyły do kawałka "Do You Love Me" zespołu The Contours, wydanego jako singiel w 1962 roku. Ruchy? Doskonałe. Choreografia? Wzorowa. Prawdę powiedziawszy roboty wyglądają tak, jakby stworzono je od podstaw z myślą o tańcu. Trzeba pamiętać o tym, że każdy z nich ma zupełnie odmienne zastosowania! Trudno uwierzyć w to, że poniższy show nie jest zasługą CGI.- czytamy w opisie nagrania.Boston Dynamics sprzedaje swoje roboty, a te mimo swoich wysokich cen nie mają najmniejszego problemu z tym, aby znaleźć nabywców. Humanoidalnypotrafi przenosić znacznie cięższe przedmioty niż człowiek, wspomagając strażaków w akcjach ratunkowych,m.in. pomaga patrolować należącą do Elona Muska fabrykę w Boca Chica w Texasie, ajest idealnym pracownikiem w nowoczesnych magazynach.Firma Boston Dynamics rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. W 2013 roku zaprezentowała światu pierwszego robota przypominającego człowieka - model Atlas. Podobny do psa Spot Classic powstał w 2015 roku. Pierwszy egzemplarz handle zbudowano dopiero w 2019 roku.Źródło: Boston Dynamics