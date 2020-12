Canon opatentował gimbal z wymiennymi obiektywami? Pozory mogą być mylące

Aparat przyszłości?

Gimbal, czy może?...

Jeden ze szkiców patentowych, prezentujących ruch obiektywu aparatu w orientacji pionowej. | Źródło: CanonJak widać na powyższych grafikach, obiektyw można obracać do góry i do tyłu. Pozwala to na prowadzenie vloga wraz z podglądem obrazu, bez potrzeby podczepiania bocznego lub górnego wyświetlacza LCD na dodatkowych zawiasach. Jedynym problemem jest to, że gorąca stopka przy zmiennej orientacji stałaby się bezużyteczna, gdyż przy obrocie znajdowałaby się zbyt blisko zawiasu. Dlaczego Canon stawia na obrót w orientacji pionowej? Trudno stwierdzić. Obracanie obiektywu w orientacji poziomej jest jednak także możliwe.Szkic prezentujący lokalizację gorącej stopki w opatentowanym aparacie. | Źródło: CanonObrót obiektywu na bok nie stanowił będzie przeszkody dla akcesoriów wpiętych do gorącej stopki. Jak widać na załączonych grafikach, gorąca stopka jest wyraźnie odsłonięta przy wszystkich ruchach. Dzięki temu do urządzenia marki Canon dałoby się bez problemu podłączyć mikrofon i swobodnie nagrywać siebie. Wydaje się, że zakres ruchów obiektywu to niemal 360 stopni - mimo to, tajemnicze urządzenie najpewniej gimbalem nie jest.Konstrukcja urządzenia wskazuje na to, że jest to gadżet łączący funkcję gimbala i aparatu cyfrowego z wymienną optyką. Problem polega na tym, że patent wcale nie sugeruje, jakoby miał to być gimbal - ot, ciekawa alternatywa dla Osmo Pocket, z wymiennymi obiektywami i bez funkcji stabilizacji. W końcu stabilizację oferowałyby niektóre wymienne obiektywy.Co o tym sądzicie? Kolejna kamerka do vlogowania, czy może coś więcej?Źródło: Canon