Hybrydy plug-in szkodzą bardziej niż diesle. To wina kierowców

Raport nie pozostawia wątpliwości.

Hybrydy plug-in "smrodzą", bo kierowcy nie używają ich zgodnie z przeznaczeniem

"Najprościej rzecz ujmując, rzeczywiste wartości zużycia paliwa i emisji CO2 przez pojazdy hybrydowe typu plug-in dla prywatnych kierowców w Niemczech są ponad dwukrotnie wyższe niż wynika to z oficjalnych testów. W przypadku samochodów służbowych odchylenie jest nawet czterokrotnie wyższe od oficjalnych wartości."

Aktualizowane cyklicznie przez Unię Europejską normy emisji dwutlenku węgla bardzo mocno zmieniają obraz rynku motoryzacyjnego jeśli chodzi o samochody nowe. W 2020 roku średni limit emisji CO2 na samochód ustalono na poziomie 95 gramów na każdy przejechany kilometr. Norma Euro 6d wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i samochody, które nie spełnią wytycznych, nie będą mogły zostać zarejestrowane i dopuszczone do użytku. Producenci samochodów robią wiele, aby ich pojazdy spełniały wyśrubowane normy. Jednym z pomysłów, wprowadzonych w życie już dłuższy czas temu, były hybrydy plug-in. Jak pokazuje nowe badanie, mogą one być bardziej szkodliwe dla środowiska, niż auta wyposażone wyłącznie w silniki benzynowe lub diesla.Nowy raport dotyczący sposobu rzeczywistego użytkowania ponad 100 000 hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (hybryd plug-in), pokazuje olbrzymie rozbieżności pomiędzy ich rzeczywistymi emisjami CO2 i zużyciem paliwa, a wartościami homologacyjnymi tych pojazdów. Pod uwagę wzięto pojazdy z Europy, Ameryki Północnej i Chin., na co składały się 10 872 samochody służbowe i 93 837 użytkowane prywatnie. W gronie tym najwięcej aut poruszało się po drogach USA i Kanady (84 068 wozów prywatnych), Holandii (10 800 wozów służbowych) oraz Chin (6870 prywatnych). Wyniki badania opublikowane przez niemiecki German Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI oraz Międzynarodową Radę Czystego Transportu dowodzą, że pojazdy te emitują od 2 do 4 razy więcej CO2 do atmosfery, niż deklaruje to producent.Dr Patrick Plötz, koordynator Business Unit Energy Economy w Fraunhofer ISI i główny autor badania, w ten sposób mówi o jednym z kluczowych wyników: