Chińczycy testują swoją nową rakietę. Będzie w stanie powrócić na Ziemię

Kosmiczne ambicje rosną.





Chińczycy testują rakietę Long March 8





Chińczycy z powodzeniem rozpoczęli tTym samym Państwo Środka przetestowało dopalacze, które w przyszłości mają działać na zasadzie wielokrotnego użytku. Tak, jak w przypadku rozwiązań projektowanych przez Elona Muska oraz SpaceX. Chińczycy chcą, aby Long March 8 była w stanie wykonywać pionowe starty i lądowania, bardzo podobne do tych, które oferuje Falcon 9. Sytuacja jest powiązana z kwestią ekonomiczną oraz logistyczną w zakresie przyszłych misji kosmicznych.Rakieta została z powodzeniem wystrzelona z miejsca Wenchang znajdującego się w prowincji Hainan w południowych Chinach.. Do samego startu rakieta wykorzystała ciekły wodór oraz ciekły tlen. Serwis Reuters zdradza, iż na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie Long March 8 będzie nadawała się do ponownego użycia. Chińczycy są jednak przekonani, że uda im się to osiągnąć w nadchodzących latach. Chiny mają już za sobą pierwszy start rakiety wielokrotnego użytku – Long March 5Oczekuje się, że w ten sposób Chińczycy będą w stanie wypełnić lukę w możliwościach taniego i efektywnego wystrzeliwania satelitów oraz innych urządzeń ponad powierzchnię naszej planety. Przyszły wariant Long March 8 ma być także wielokrotnego użytku, co skutecznie skróci czas oczekiwania na start oraz zmniejszy jego finalne koszty.Widać, że ChińczycyKraj pracuje na wielu polach, aby zdominować przestrzeń kosmiczną, jednak na horyzoncie Chińczycy posiadają konkurencję w postaci USA oraz Rosjan.Sam wyścig technologiczny zapowiada się jednak bardzo ciekawie.Źródło: Space / fot. China National Space Agency