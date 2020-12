Smartfony z regenerującymi się ekranami coraz bliżej rzeczywistości

Uczeni z Korei osiągnęli przełom.

Kluczowy składnik

Niestety, upuszczenie smartfonu często wiąże się z rozbiciem jego ekranu, a jeśli nie, to przynajmniej szkła hartowanego, które go ochrania. W drugim przypadku mamy szczęście – wymiana szkła hartowanego nie jest aż tak kosztowna jak wymiana wyświetlacza lub telefonu na nowy egzemplarz. W przyszłości być może nie będzie potrzebne jednak żadne z wymienionych rozwiązań. Badacze od lat pracują bowiem nad technologią regenerujących się ekranów, które być może już wkrótce ujrzą światło dzienne.Badacze z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii () opracowali właśnie regenerujący się elektroniczny materiał, który potrafi naprawiać własne pęknięcia i inne fizyczne uszkodzenia. Jego istotnym składnikiem jest olej lniany.Olej lniany jest wytwarzany z nasion lnu zwyczajnego. Uczeni z KIST dodali go do bezbarwnego poliimidu, określanego skrótem CPI. Jest to alternatywa dla szkła, która już teraz znajduje zastosowanie w smartfonach ze składanymi wyświetlaczami.