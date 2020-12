Samochód Apple bliżej niż się wydawało. Firma pokaże go w 2021 roku?

O tej konstrukcji mówi się od dawna.





Apple przygotowuje swój elektryczny samochód





fot. Trac Wu - Unsplash

to konstrukcja, o której mówi się już co najmniej od kilku lat. Ilość informacji oraz przecieków na temat tej technologii jest bardzo niewielka – głównie ze względu na to, iż amerykański producent bardzo mocno dba o swoją prywatność. Najnowszy raport pochodzący z Tajwanu zdradza jednak, że firma Tima Cooka może zaprezentować swój samochód szybciej niż wszyscy się tego spodziewaliśmy. Konstrukcja miałaby pojawić się na rynkuW raporcie możemy przeczytać, iż tajwańscy producenci przygotowują się do– masowe działanie miałoby się rozpocząć od drugiego kwartału 2021 roku. Ten sam raport dodaje także, iż Apple w tajemnicy testuje dziesiątki prototypowych pojazdów na wybranych drogach w amerykańskiej Kalifornii. Co ciekawe, faktycznie firma z jabłkiem w logo otrzymała specjalne pozwolenie na testy w 2017 roku, a technologia Amerykanów została zauważona w niektórych SUV-ach Lexusa wyposażonych w sensory LiDAR.Pierwotnie Apple Car miało pojawić się na rynku później, pomiędzy 2035 a nawet 2025 rokiem., co wskazuje na to, że projekt pojazdu znajduje się nadal na dość wczesnym etapie.W raporcie dodano, iż tajwańskie TSMC, partner Apple w produkcji procesorów do iPhone’ów pracuje również nad tajemniczą jednostką przeznaczoną stricte do elektrycznego, autonomicznego samochodu producenta. Jest bardzo możliwe, że w 2021 roku faktycznie dowiemy się więcej na temat nowego samochodu Apple.Bardzo wątpliwe, że firma z Cupertino zdecyduje się go wydać na szeroką skalę.Źródło: MacRumors / fot. Andy Wang - Unsplash