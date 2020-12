Sztuczna inteligencja po raz pierwszy współpilotowała wojskowy samolot

Rozwiązanie przyszłości.

Sztuczna inteligencja w powietrzu

Sztuczna inteligencja znalazła do tej pory mnóstwo czasu zastosowań, a przyszłości z pewnością znajdzie kolejne. Kwestią czasu jest na przykład to, kiedy ta zacznie być wykorzystywana w celach militarnych. W zasadzie, sztuczna inteligencja już trafiła do wojska. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych uczyniły ją współpilotem jednego ze swoich samolotów. To pierwszy wojskowy samolot, który doczekał się takiego pilota.Samolot Lockheed U-2 o nieoficjalnym przydomku Dragon Lady – amerykański wysokościowy samolot rozpoznawczy przypisany do 9 Skrzydła Zwiadowczego Sił Powietrznych USA, który był pilotowany przez majora „Vudu” w towarzystwie asystującej mu sztucznej inteligencji o nazwie ARTUµ, wzniósł się w przestworza 15 grudnia bieżącego roku. Start odbył się na obszarze Beale Airforce Base w Kalifornii.