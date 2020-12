Polski samochód elektryczny Izera opóźniony. Lokalizacja fabryki ujawniona

Sensowna lokalizacja, spodziewane opóźnienie.

Produkcja polskiego samochodu elektrycznego Izera opóźniona

"Lokalizacja fabryki Izery na Śląsku wpłynie na transformację regionu oraz wpisze się w jego innowacyjną specjalizację"

"Izera jest szansą dla sprawnie tu funkcjonującej branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy Śląska"

Czytaj także:

"Kluczową rolę odgrywały takie czynniki jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była nie tylko możliwość zbudowania fabryki, ale też odpowiedniego zaplecza logistycznego i stworzenie parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jaworzno daje największy potencjał w tym zakresie, stąd po dokładnych i szczegółowych analizach wskazaliśmy właśnie to miejsce. Dodatkową gwarancją powodzenia tego projektu są partnerzy, którym deklarują wsparcie i zaangażowanie, aby doprowadzić inwestycję do końca"

Projekt zyska finansowe wsparcie rządu

"Budowanie lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego dla polskich przedsiębiorców kluczowych branż, kreowanie popytu na nowoczesne usługi oraz technologie, czy transformacja regionów i efektywniejsze wykorzystanie środków stymulujących transformację powinno być rolą państwa. Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe „momentum” i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych"

Dziś w Katowicach minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, miasta Jaworzna, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) i Lasów Państwowych podpisali memorandum dotyczące współpracy przy przygotowaniach do budowy polskiej fabryki samochodów elektrycznych. Fabryka Izera powstanie w Jaworznie, a symboliczne rozpoczęcie prac nastąpi w 2021 roku.Przy okazji dzisiejszego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że produkcja samochodów Izera ruszy dopiero w 2024 roku. Pracę dzięki temu znajdzie ok. 15 tysięcy osób, z czego ok. 3 tysięcy w samej tylko fabryce w Jaworznie, a ok. 12 tysięcy u dostawców i kooperantów.– mówił minister Michał Kurtyka.– dodał.Warto zauważyć, że na początkowym etapie rozważano prawie 30 lokalizacji, w tym kilka na Śląsku.- tłumaczył Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.W trakcie spotkania zapowiedziano rządowe wsparcie projektu.– wyjaśnił.