Odkryto zdjęcie o najdłuższej w historii ekspozycji – powstawało latami

Osiem lat i miesiąc temu studentka sztuk pięknych na Uniwersytecie Hertfordshire włożyła do puszki po piwie papier fotograficzny i zrobiła w niej niewielką dziurkę, tworząc aparat typu camera obscura. Następnie umieściła ten aparat na teleskopie należącego do uniwersytetu Obserwatorium Bayfordbury, po czym po prostu o nim… zapomniała. Teraz, lata później, tę prostą aparaturę odkryto, wraz ze znajdującym się w jej wnętrzu wyjątkowym zdjęciem.



Niezwykłe znalezisko

Jak się okazuje, zdjęcie, które odkryto wewnątrz pozostawionej na teleskopie w Obserwatorium Bayfordbury puszki, najprawdopodobniej jest zdjęciem o najdłuższej w historii ekspozycji. W końcu, to było naświetlane przez ponad osiem lat. Odnalazł je przez przypadek administrator odpowiadający ze stan techniczny sprzętu na terenie Obserwatorium Bayfordbury – David Campbell.



„Testowałam tę technikę na terenie Obserwatorium już wcześniej, ale dotychczas otrzymywane fotografie były dalekie od ideału – za sprawą wilgoci i zawijania się papieru fotograficznego.” , powiedziała Regina Valkenborgh, autorka zdjęcia o rekordowym czasie naświetlania, która teraz jest technikiem fotograficznym uczelni Barnet and Southgate College. „Nie zamierzałam przeprowadzić ekspozycji o tej długości i zaskoczyło mnie, że fotografia przetrwała.”



