Płatności SwatchPAY! debiutują w Polsce. Płać wygodnie zegarkiem

Nowy system płatności bezgotówkowych.

SwatchPAY! - co to jest?

SwatchPAY! - jakie banki?

Wygląda na to, że każda firma chce mieć swój własny system płatności mobilnych. Poza rynkowymi gigantami w postaci Google Pay i Apple Pay konsumentom oferowane są także choćby Garmin Pay, a nawet Żappka Pay . Jakby tego było mało, w Polsce debiutuje właśnie zupełnie nowa usługa w postaci SwatchPAY!. Jak zapewne się domyślacie, nowa metoda płatności bezgotówkowych do poprawnego działania potrzebuje zegarka marki Swatch.SwatchPAY! to system umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą radiowego chipu NFC (Near Field Communication) wbudowanego w zegarek Swatch. Po powiązaniu karty płatniczej z zegarkiem, wystarczy zbliżyć zegarek do terminala POS i voila! Zakupy opłacane. Co ciekawe, energię potrzebną do wykonania operacji dostarcza terminal, dzięki czemu – w przeciwieństwie do smartfonów – zegarek można wykorzystać do dokonywania płatności bez obawy o wyczerpanie baterii.Proces konfiguracji karty z zegarkiem można dokonać online lub w dowolnym sklepie firmowym Swatch. Klient może w dowolnym momencie wyłączyć oraz ponownie aktywować funkcję płatności jednym dotknięciem w aplikacji SwatchPAY! zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.W tej chwili płatności obsługuje 15 modeli SwatchPAY! dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym shop.swatch.pl.Na tę chwilę płatności SwatchPAY! działają w bankach Alior Bank oraz Getin Bank. Partnerem usługi jest firma Mastercard, co oznacza, że z zegarkiem będzie można parować obecnie karty płatnicze wyłącznie tego operatora.Źródło: Swatch