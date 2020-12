Reklamy w samochodach Skoda. Czy tak wygląda przyszłość motoryzacji?

Bulwersująca praktyka.

Skoda rozpoczęła testy reklam w samochodach

Chyba nikt nie lubi reklam. Od czasu do czasu trafi się może jakaś ciekawa perełka, ale z zasady reklamy są czymś, co utrudnia oglądanie filmów i seriali, a także denerwuje podczas użytkowania elektroniki - na przykład smartfonów. Treści tego rodzaju serwowane są jednak coraz częściej i coraz bardziej agresywnie z prostego powodu: uodparniamy się na nie, przez co te tracą swoją skuteczność. Co rusz pojawiają się nowego rodzaju reklamy w miejscach, w których zupełnie się ich nie spodziewamy. Wkrótce trafią do wszystkich nowych samochodów, o czym oficjalnie poinformowała Skoda.Systemy multimedialne w samochodach są już z nami od kilku lat. Kwestią czasu było to, kiedy producenci zaczną prezentować na ich wyświetlaczach treści reklamowe. Niestety, historia dzieje się właśnie na naszych oczach, bowiem praktyki takie rozpoczęła testować Skoda i zapowiedziała ich wprowadzenie. Reklamy w samochodach Skoda wyświetlane będą mają być na panelach multimedialnych nowych modeli pojazdów.