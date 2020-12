InPost nie zwalnia tempa. W Polsce stanął Paczkomat nr 10 000

Im więcej, tym lepiej.

Mikołajkowa niespodzianka od InPostu

"Właśnie stanął nasz Paczkomat nr 10 000 i choć nie był to prezent, ale efekt wielu lat ciężkiej pracy - to z dumą patrzymy na największą na świecie sieć Paczkomatów ze zintegrowaną logistyką."

"W tym roku bardzo intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszej infrastruktury - liczba Paczkomatów InPost wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 4 000 urządzeń, czyli o 66,7%, rozbudowaliśmy 3 000 już działających maszyn, a powierzchnia sortowni i centrów logistycznych zwiększyła się o 61%."

"Prosimy naszych klientów, aby jak najszybciej odbierali przesyłki i robili zakupy z wyprzedzeniem - ale także przeprosić, bo zdajemy sobie sprawę ze skali wolumenów w tym okresie. Mogę zadeklarować, że nie zwalniamy tempa i w przyszłym roku nasz program inwestycyjny się nie zatrzyma"

Gdzie znajduje się Paczkomat nr 10 000?

Z końcem listopada 2019 roku InPost chwalił się, że w Polsce postawiono już 6 000 Paczkomatów. Ledwie 18 listopada bieżącego roku poinformowano o istnieniu ponad 9 000 Paczkomatów, a już dziś dowiedzieliśmy się, że w Polsce stanął Paczkomat nr 10 000. Wygląda na to, że InPost przygotowuje się jak tylko może na ogłoszenie oficjalnej współpracy z niemieckim oddziałem sklepu Amazon , z którego to towary będzie dało się zamawiać między innymi właśnie do tego rodzaju punktów odbioru.- mówi prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie prasowym.- dodaje.Rafał Brzoska sugeruje, że liczba ta wciąż nie jest wystarczająca. Prezes InPostu przypomina, że w okresie przedświątecznym jest ogromny popyt na dostawy, co może skutkować brakiem przepustowości w najczęściej obleganych Paczkomatach.- zapewnia prezes Brzoska.Paczkomat o numerze 10 000 stanął 6 grudnia we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 19. Gigant mieszczący w sobie niemal 200 skrytek na przesyłki ma aż 10 metrów długości.Źródło: InPost