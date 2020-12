US Navy testuje eksperymentalną broń. Pociski osiągają prędkość 9200 km/h

Railgun o imponujących możliwościach.

Amerykańskie media donoszą o testach przeprowadzanych w ostatnich dniach przez Pentagon na rzece Potomac w stanie Virginia. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy) według doniesień testuje kolejny z prototypów swojej broni elektromagnetycznej dalekiego zasięgu, której pociski mogą przemieszczać się z prędkością nawet 9200 km/h. Amerykańska armia zamknęła ogromny odcinek rzeki dla łodzi i wydała ostrzeżenia dla mieszkańców o potencjalnym olbrzymim hałasie w okolicy.Źródłem niepokojących odgłosów ma być Railgun Building 1410, w którym to marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych testowała już w 2012 roku swój eksperymentalny elektromagnetyczny railgun (EMRG), wyceniany na 500 milionów dolarów. Railguny, będące wcześniej jedynie bohaterami gier i filmów, istnieją naprawdę, a ich wcześniejsze prototypy udowadniały, że są w stanie skutecznie rozpędzić pociski do prędkości 7200 km/h lub 2 kilometrów na sekundę.Marynarka wojenna USA dysponuje obecnie dwoma prototypami railgunów, o których wiedzą media, a test mógł dotyczyć najnowszego, trzeciego. Jeden skonstruowany został przez BAE Systems (o mocy szacowanej na 32 megadżuli i zasięgu 160 km), a drugi przez General Atomics (o mocy 20 megadżuli i zasięgu 80 km).

Stany Zjednoczone na działa tego rodzaju rywalizują z Chinami

Wizualizacja railguna zamontowanego na pokładzie USNS Millinocket, opublikowana przez U.S. Navy w 2014 roku. | Źródło: U.S. NavyJedna z teorii głosi, iż U.S. Navy nie testowała działa elektromagnetycznego, a broń typu Hyper Velocity Projectile (HVP). Tego rodzaju konstrukcja czerpie technologię z programu rozwoju railgunów i dostosowuje ją do pocisków Mach 2,7, które mogą być wytrzeliwane z ponad 100 5-calowych dział pokładowych zamontowanych na okrętach floty amerykańskiej. Pocisk HVP jest naprowadzany i zwiększa zasięg działa z 13 do 35 mil. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych testowała już pociski HVP na morzu w 2018 roku, więc nie jest jasne, dlaczego miałaby powrócić do testów na lądzie.Według doniesień mediów, Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone w pracach nad rozwojem tego rodzaju dział. Jedno z nich miało zostać zamontowane w 2018 roku na jednym z wycofanych ze służby okrętów na rzece Jangcy. Okręt okrzyknięty mianemwypłynął na otwarte może w tym samym roku, gdzie Chińczycy przeprowadzali testy broni. Sugeruje się, że Chiny będą dysponowały w pełni funkcjonalnym railgunem do 2025 roku.Źródło:, zdj. tyt. U.S. Navy, John F. Williams