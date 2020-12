Zmarł ojciec światłowodów. Narinder Singh Kapany miał 94 lata

Wiele mu zawdzięczamy.

Narinder Singh Kapany nie żyje

Światłowody zmieniły świat

Rok 2020 okazuje się zbierać śmiertelne żniwo pośród ludzi świata nauki, nowych technologii i rozrywki. Tylko na przestrzeni ostatnich 11 miesięcy informowaliśmy o śmierci 74-letniego twórcy funkcji kopiuj, wklej i wytnij , 91-letniego wynalazcy myszki komputerowej , 91-letniego wynalazcy piksela - ojca cyfrowej fotografii , 78-letniego prezesa Samsunga Lee Kun-Hee oraz 85-letniego odtwórcy roli Dartha Vadera . To nie koniec smutnych doniesień, bowiem dowiedzieliśmy się właśnie o śmierci fizyka z Indii, dzięki któremu ludzkość korzysta dziś ze światłowodów.Narinder Singh Kapany zmarł 4 grudnia, w wieku 94 lat. Nazywany "ojcem światłowodów" Hindus urodził się w Moga. Kapany ukończył Agra University, a następnie kontynuował edukację i swoje badania w Imperial College of Science and Technology w Londynie. W 1955 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Londyńskim. Po wyjeździe do USA stał się znany na cały świat jako jeden z najwybitniejszych naukowców swojej epoki. Został także członkiem Narodowej Rady Wynalazców Stanów Zjednoczonych.Badania dr Kapany'ego nad komunikacją światłowodową, laserami, instrumentami biomedycznymi, energią słoneczną i monitorowaniem zanieczyszczeń doprowadziły go do otrzymania ponad 100 patentów. Kapany jako autor i wykładowca opublikował ponad 100 prac naukowych i cztery książki z zakresu optoelektroniki i przedsiębiorczości.Narinder Singh Kapany pozostaje jednym z 10 najbardziej znanych Sikhów na świecie.W światłowodach do transmisji danych zamiast prądu elektrycznego wykorzystuje się modulowaną falę świetlną. Jej źródłem może być dioda elektroluminescencyjna (LED) lub laser półprzewodnikowy. To właśnie za ich sprawą możliwa jest transmisja danych o bardzo wysokiej prędkości. Co więcej, to bezpieczna metoda przesyłania danych, jako że światłowody nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, utrudniając nasłuch transmisji.Pierwszy na świecie światłowód telekomunikacyjny stworzono w 1977 roku. Światłowód o długości 9 km połączył dwie centralne telefoniczne we Włoszech. Zaledwie rok później pierwszy kabel światłowodowy opracowali pracownicy naukowi polskiego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.W styczniu 2017 roku największa polska sieć światłowodowa należała do Orange Polska i liczyła ponad 100 tysięcy kilometrów. Najdłuższy światłowód na świecie, SEA-ME-WE 3 łączy zachodnią Europę z południowo-wschodnią Azją i Australią. Ma 39 000 kilometrów długości.Źródło: Tribuneindia