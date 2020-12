Japonia stanie się kolejnym krajem, który zakaże sprzedaży aut na benzynę

Lista państw z zakazem zaczyna rosnąć.





Japonia zakaże sprzedaży aut na benzynę





fot. Jezael Mengoza - Unsplash

Japonia już wkrótce dołączy do rosnącej liczby państw, które zdecydowały się zakazać sprzedaży nowych samochodów napędzanych tylko i wyłącznie benzyną. Nowa polityka regionu ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu, a. Do tego czasu producenci samochodów oraz sami użytkownicy będą musieli dostosować się do zmieniających się realiów. Celem pozostaje skuteczne i efektywne obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w kraju.Premier Japonii Yoshihide Suga chce przyspieszyć dekarbonizację kraju poprzez zakaz sprzedaży aut napędzanych benzyną. Już jakiś czas temu Japończycy zobowiązali się do przestrzegania stosownych zasad związanych z zmniejszenie memisji dwutlenku węgla do 2050 roku.Obecnie w Japonii. Japońska firma Toyota była również jedną z pierwszych marek, która spopularyzowała pojazdy hybrydowe - głównie dziękiPomimo wyśrubowanych wymagań, Japonia będzie starałą się utrzymać pojazdy hybrydowe na drogach - sytuacja związana jest z mniejszymi producentami komponentów, którzy musieliby zamknąć swoje zakłady w związku z polityką rządu. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Japonia w 2017 była na szóstym miejscu krajów, któreKolejne kraje, które oprócz Japonii zdecydowały się na zablokowanie sprzedaży aut napędzanych benzyną,. Swoje kroki w tej sprawie podejmują Chińczycy, który w ostatnim czasie przedstawili szczegółowy plan mający pomóc krajowy osiągnąć neutralność klimatyczną za pośrednictwem technologii.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować całą tę sytuację.Można spodziewać się, że decyzja Japoniioraz wciągnie do niego także inne regiony świata.Źródło: Zmescience / fot. George Kedenburg III - Unsplash