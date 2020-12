Elon Musk: załogowa misja na Marsa już w 2026 roku

Miliarder znowu zaskakuje.





SpaceX z misją na Marsa do 2026 roku





fot. SpaceX - Unsplash

Elon Musk po raz kolejny snuje. Tym razem w jednym z wywiadów, amerykański przedsiębiorca stwierdził, iż załogowa misja na Czerwoną Planetę do 2026 roku jest wykonalna. Warto przypomnieć, że NASA, która również pracuje nad tego typu podróżą będzie musiała opóźnić prostszą misję na Księżyc - głównie ze względu na finanse oraz problemy związane z niektórymi komponentami.Podczas wspomnianego wywiadu, Musk poinformował, iż 2024 rok może być przełomowym dla SpaceX w kwestii przeprowadzenia misji załogowej na Czerwoną Planetę. Do 2026 roku firma chce,Daty podawane przez Muska mogą być podyktowane tak zwaną dynamiką orbitalną -, Ziemia i Mars układają się korzystnie do startu. Sytuację mogliśmy zaobserwować w ostatnim czasie, kiedy to Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie wysłały swoje sondy w kierunku Marsa.Pojazdem, który wyruszy na Marsa będzie specjalny statek kosmiczny. Zarówno statek, jak i sama rakieta będą w stanie powrócić na Ziemię, aby mogły zostać wykorzystane ponownie w przyszłości. Musk jest przekonany, że zaprojektowany przez SpaceX statek kosmiczny będzie w stanie bez problemu “odbić się” z powierzchni Marsa. Czerwona Planeta ma znacznie słabszą siłę grawitacyjną w porównaniu do Ziemi.Na koniec wywiadu Musk przypomniał, iż założył SpaceX po to, aby ludzie mogli wydostać się z Ziemi i zaczęli zamieszkiwać inne planety w Układzie Słonecznym. Przedsiębiorca przypomniał również, żeTylko nie podczas jakiejś katastrofy - zażartował Elon Musk.Źródło: Space / fot. Willian Justen de Vasconcellos