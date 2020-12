Samochodowy wyścig na Księżycu ma odbyć się już za rok

Ambitne przedsięwzięcie.

Kosztowny pomysł

Nie wyścig na Księżyc a wyścig na Księżycu

Przedziwne kosmiczne projekty to domena nie tylko Elona Muska. W przyszłym roku firma Moon Mark zamierza zrealizować na Księżycu… wyścig z udziałem zdalnie sterowanych samochodów. Tak, już w przyszłym roku. W projektowaniu tych pojazdów wezmą udział uczniowie liceów oraz Frank Stephenson – amerykański projektant samochodów znany ze swojej pracy projektowej w BMW, Mini, Ferrari, Maserati, McLarenie, i nie tylko.Moon Mark zamierza wysłać na Księżyc dwa auta. Masa każdego ma wynosić 2,5 kilograma. Platforma, która zostanie wykorzystana do umieszczenia ich na powierzchni satelity ma dysponować zaś masą 3 kilogramów. Zatem, łącznie mówimy o masie niemałej, bo 8-kilogramowej. Jakie to ma znaczenie? Ogromne – to dlatego, że im większa masa ładunku wynoszonego na orbitę, tym większy koszt lotu.Auta Moon Mark, wraz ze wspomnianą platformą, dotrą na Księżyc wewnątrz lądownika Nova-C zaprojektowanego przez firmę Intuitive Machines, który zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Falcon 9 SpaceX. Nastąpi to w październiku 2021 roku. Lądownik osiądzie na powierzchni satelity w regionie Oceanus Procellarum (łac. Ocean Burz).Kosmiczny wyścig na Księżycu zostanie zorganizowany w ramach konkursu firmy Moon Mark. W nim udział weźmie sześć zespołów uczniów ze szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Te będą musiały rywalizować podczas całego szeregu wyzwań obejmujących rozgrywki e-sportowe, wyścigi dronów, i nie tylko. Dwie najlepsze drużyny, które wyłonią się podczas tych wyzwań, otrzymają niepowtarzalną okazję zbudowania księżycowych aut i zdalnego sterowania nimi podczas wyścigów na Księżycu.To, co budzi wątpliwości w przypadku zapowiadanego wyścigu, to kwestia potencjalnych opóźnień w docieraniu do aut na Księżycu instrukcji z systemów zdalnego sterowania i w drugą stronę – docieraniu na Ziemię obrazuz kamer pojazdów. CTO Moon Mark, Todd Wallach, twierdzi, że te opóźnienia nie powinny być znaczące, ale biorąc pod uwagę fakt, że światło potrzebuje 1,3 sekundy, by dotrzeć z Ziemi na Księżyc, można z tym polemizować. Nawet jeśli komunikacja Ziemia-Księżyc miałaby odbywać się z prędkością światła, podczas jazdy z dużą prędkością wspomniane 1,3 sekundy opóźnienia to naprawdę niemało.