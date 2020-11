Pierwszy kosmiczny odkurzacz - ESA chce posprzątać śmieci nad Ziemią

Misja rozpoczęta.





ESA rozpoczęła pierwszą w historii misję, która zakłada. Europejska Agencja Kosmiczna zapłaci jednemu ze startupów kilkadziesiąt milionów dolarów, aby zrealizować cały projekt. Nad Ziemią krążą bowiem tysiące nieużywanych satelitów zagrażających innym statkom kosmicznym, które są wciąż w użyciu. Za przeprowadzenie czyszczenia będzie odpowiedzialna szwajcarska firma ClearSpace.Cała umowa podpisana przez ESA wraz z firmą ClearSpace wyniesie około 86 milionów euro. Przedstawiciele szwajcarskiego startupu, który będzie w stanie wyłapać kawałki kosmicznego „gruzu” znajdującego się dookoła naszej planety. Obecnie tysiące niedziałających satelitów oraz wiele innych, mniejszych śmieci krążą koło Ziemi stwarzając stale rosnące ryzyko kolizji z poprawnie działającymi komponentami. To także zagrożenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której cały czas znajdują się astronauci.Luc Piguet, założyciel i dyrektor generalny ClearSpace ostrzegał, iż zagrożenie związane z zaśmiecaniem kosmosu cały czas wzrasta. Swoje rozwiązania technologiczne nazwał onPierwsza misja ClearSpace zakłada dotarcie do odrzuconego fragmentu rakiety. Porzucony obiekt oznaczony jako Vespa pomógł w wyniesieniu jednego z satelit na orbitę w 2013 roku. ESA twierdzi, że zebranie takiego śmiecia na początek może być przykładem na to, że technologia ClearSpace faktycznie będzie działała bez zarzutów.fot. Action Vance - UnsplashESA ma zapewnić ClearSpace fachową wiedzę oraz swoich inżynierów, jednak to na szwajcarskiej firmie będzie spoczywała misja stworzenia odpowiedniego narzędzia do usuwania śmieci z kosmosu.W późniejszym czasiePlan ESA wygląda więc ambitnie, ale pytanie – co z niego wyniknie w rzeczywistości?Źródło: ESA / fot. ESA