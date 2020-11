Mielec może być kolejnym Kraśnikiem? Radni będą obradować nad 5G i PEM

5G, to po prostu rozwój dotychczasowej technologii telekomunikacyjnej, ale temat jest gorący / foto. Pixabay



Autor odnosi się do licznych protestów w sprawach 5G i rzekomego nieprzebadania technologii, a także podwyższenia polskich norm PEM. Jak możemy przeczytać "używane mają być nowe częstotliwości stosowane w technologii 5G, które nie były do tej pory używane w tak masowej skali, a generowane fale milimetrowe nie były nigdy badane pod kątem wpływu na zdrowie mieszkańców. (…) Minister z Belgii zapowiedziała, że w Brukseli ludzie nie będą traktowani jak świnki morskie i nie podda ich eksperymentom. Dzieje się tak już wielu miastach a także krajach (Słowenia)." Kolejnym placem boju może stać się Mielec. Jak podaje lokalny portal hej.mielec, jeszcze we wrześniu do tamtejszej Rady Miejskiej wpłynęła petycja osoby prywatnej, którą można zaliczyć do obozu sceptyków 5G czy ogólniej fal elektromagnetycznych. Nie wiadomo, kto konkretnie wystosował pismo, bo Urząd Miasta ze względu na obowiązujące przepisy RODO nie chce wyjawić personaliów. Sprawą radni zajmą się podczas najbliższej sesji już jutro (czwartek 26 listopada).

Prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu uspokaja