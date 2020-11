Ten elektryczny rower to ambulans na dwóch kółkach

Interesujący francuski wynalazek.

Rower-karetka

Rowery to idealny środek transportu w mieście. Podczas korków można dojechać nim do celu znacznie szybciej niż własnym autem, taksówką czy komunikacją miejską. Nic zatem dziwnego, że kurierzy takich usług jak Pyszne.pl czy Uber Eats często przewożą jedzenie właśnie rowerami. A gdyby tak umieścić na ulicach ambulanse w formie rowerów? Na taki pomysł wpadł zespół kilku firm.Ecox Enterprises, francuski producent rowerów i rowerów elektrycznych opracował we współpracy z przedsiębiorstwami Wunderman Thompson Paris, Urgences Medicales de Paris oraz Urban Arrow elektryczny rower, który może umożliwić niesienie błyskawicznej pomocy medycznej w zatłoczonych miastach. Rower ten pełniłby rolę niewielkiego ambulansu., bo tak brzmi nazwa elektrycznego roweru, nie wygląda zwyczajnie. Posiada on bowiem 150-litrowy, izolowany schowek na przybory medyczne, klakson emitujący hałas na poziomie 140 decybeli oraz migającą lampę LED o dużej jasności. Poza tym, na jego kołpakach umieszczono medyczne symbole i wyposażono go w opony, których nie można przebić, hydrauliczne hamulce tarczowe, urządzenie GPS umożliwiające śledzenie jego lokalizacji oraz port USB służący do zasilania urządzeń przenośnych.