Przyszłość podróży to kody QR? Tak może wyglądać świat po pandemii

Prezydent Chin Xi Jinping wezwał przywódców innych państw do stworzenia. Tego typu technologia była wykorzystywana przez Chińczyków podczas pierwszego, ogromnego lockdownu i jest wykorzystywana również teraz – w celu zbadania zdrowia mieszkańców. Do czego miałyby posłużyć kody QR w przypadku ich międzynarodowej implementacji? Do niczego innego, jak szybkiego sprawdzania stanu zdrowia danej osoby, co finalnie mogłoby sięKody QR są powszechnie wykorzystywane w Chinach – zarówno do kontroli obywateli w pandemii, jak i na przykład do podstawowych zakupów. Obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, iż wykorzystanie kodów QR jako narzędzia do podróżowania po pandemii może przełożyć się na wykluczenie i inne, polityczne konsekwencje.Według Chin, kody QR mogłyby zostać użyte do. Xi Jinping nie zdradził więcej na temat tego, jak dokładnie miałoby działać to rozwiązanie, jednak wyraził on nadzieję, że większa liczba krajów będzie chętna na jego wykorzystanie.Kody QR to proste kody kreskowe, które mogą być odczytane za pośrednictwem smartfona. W ramach programu stosowanego w Chinach od lutego 2020 roku,– zielony pozwala na podróżowanie, a czerwony oznacza konieczność przebycia kwarantanny. Kody są oparte na dużych zbiorach danych przesłanych przez samych użytkowników.Ponowne otwarcie swobodnego przepływu ludzi, a gwałtowny wzrost zachorowań utrudnia zniesienie stosownych ograniczeń.Już teraz w Singapurze i Australii stosuje się kody QR do śledzenia umów, a także do meldowania się mieszkańców – zarówno w hotelach, jak i w pracy.Czy tak będzie wyglądała przyszłość podróżowania po pandemii?Źródło: BBC / fot. Erik Odin - Unsplash