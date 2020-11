Masz podniesioną temperaturę? Smartfon Huawei Cię o tym poinformuje

Praktyczna funkcja.

Smartfon zmierzy Twoją temperaturę

Patent obowiązuje w Chinach

Wygląda na to, że producenci smartfonów szykują się na nastanie zupełnie nowej rzeczywistości po ustaniu pandemii, a przynajmniej takie działania podejmuje firma Huawei. Chiński producent 31 marca 2020 roku złożył wniosek patentowy obejmujący technologię "mierzenia temperatury" za pomocą smartfonów. Wniosek ten został właśnie zaakceptowany i opublikowany z dniem 17 listopada tego roku.Nastały czasy, w których podniesiona temperatura ciała ludzkiego może być powodem, dla którego ktoś nie zostanie wpuszczony na pokład pociągu, autobusu, samolotu lub do jakiegoś budynku użyteczności publicznej. Aby uniknąć niemiłej niespodzianki dobrze jest mierzyć sobie na bieżąco temperaturę nie za pomocą nieporęcznego termometru, a urządzenia, które każdy nosi w swojej kieszeni. Patent CN306175428S pozwala Huawei tworzyć telefony i tablety będące w stanie precyzyjnie podawać tego rodzaju wskazania.Grafika załączona do wniosku patentowego sugeruje, że pomiaru temperatur z zakresu od -20 do +100 stopni Celsjusza można dokonać za pomocą modułu umieszczonego na wysepce aparatów w tablecie lub smartfonie. Pomiar następuje natychmiastowo, a jego wartość wyświetlana jest na ekranie urządzenia.Warto przypomnieć, że jeszcze w czerwcu należąca wtedy do Huawei marka Honor zaprezentowała smartfon, który był w stanie mierzyć ciepłotę ludzkiego ciała poprzez skierowanie tylnych kamer w stronę czoła danej osoby. Podobne możliwości daje znacznie droższy Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collector’s Edition.Należy zaznaczyć, że Huawei otrzymało stosowny patent wyłącznie na terytorium Chin. Oznacza to, że w innych krajach świata inni producenci wciąż mogą ubiegać się o patentowanie swoich rozwiązań.Niezależnie od tego co sądzicie na temat trwającej pandemii, opcja pomiaru temperatury poprzez smartfon to chyba całkiem ciekawy pomysł? Wątpliwości rodzi oczywiście kwestia przechowywania tego typu danych. Wiele osób może mieć obawy co do tego, że będą one udostępniane "na zewnątrz" bez zgodu użytkowników.Źródło: IT Home