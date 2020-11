NASA: planowana misja załogowa na Księżyc stoi pod znakiem zapytania

Dlaczego?





NASA studzi zapał przed lądowaniem na Księżycu





fot. Ganapathy Kumar - Unsplash

Co jest przeszkodą?





NASA oficjalnie stwierdziła, iż. Wszystko to przez wiele czynników, w tym między innymi problemy z finansowaniem, rosnące koszty oraz opóźnienia w założonym odgórnie harmonogramie. Czy misja i cały projekt Artemis stoją więc pod znakiem zapytania? To bardzo prawdopodobne.W swoim najnowszym raporcie na temat najważniejszych wyzwań w kontekście zarządzania oraz wydajności, NASA zdradziła informacje na temat rosnących wyzwań dotyczących celu związanego z umieszczeniem ludzi na Księżycu. Pierwotnie miało się to stać w ramach misji Artemis do 2024 roku – wygląda jednak na to, że będzie „ciężko”, jak określa to sama Agencja. Początkowo NASA zakładała, żeale wiosną 2019 roku wiceprezydent USA Mike Pence poprosił o przyspieszenie całego programu. Mnóstwo bieżących problemów i wyzwań sprawia jednak, żeNajwiększą jest między innymi ukończenie produkcji oraz, jak również testy silnika odpowiedzialnego za wyniesienie stosownej kapsuły z astronautami. Oprócz tego, NASA musi także sfinalizować plany na krążącą wokół Księżyca tak zwaną Lunar Gateway – stację, która pozwoli wylądować ludziom na powierzchni naszego naturalnego satelity.NASA nie ma jednak zamiaru się poddawać. Agencja poprosiła o zwiększenie budżetu do 1,6 miliarda dolarów i o. W latach 2021-2025 NASA ma wydać na swoje cele. Nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądały więc plany związane z lądowaniem astronautów na Księżycu.Możliwe, że będziemy musieli wstrzymać swój początkowy entuzjazm.Źródło: DT / fot. History in HD - Unsplash