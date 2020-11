Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Czy technologia może w nim pomóc?

Warto walczyć z nałogiem.

Smokerstop

Technologiczna alternatywa dla palaczy: e-papierosy i podgrzewacze tytoniu

Poza tym, aplikacja umożliwia prowadzenie dziennika aktywności, zapewnia informacje na temat stanu Waszego zdrowia, a jeśli chodzi o wspomniane zaoszczędzone pieniądze, to Rzuć Palenie! pokaże Wam, kiedy będziecie za nie mogli kupić bilety do kina, nowe buty, czy wymarzony rower.Smokerstop jest aplikacją, która wykorzystuje nieco inny sposób motywacji powstrzymującej od powrotu do palenia, niż te wymienione wyżej. Sposób ten bazuje na systemie drobnych nagród, który można dostosować do swojego stylu życia, a którego skuteczność została potwierdzona naukowo. Dzięki niemu rzucanie palenia jest tak przyjemne, jak tylko to możliwe. W Smokerstop nie brakuje też oczywiście wartościowych ciekawostek przypominających o zaletach niepalenia, a także porad w kwestii rzucania palenia.Co tak naprawdę truje nas w papierosach? Nikotyna? Błąd! Nikotyna uzależnia i każe sięgać palaczowi po kolejnego papierosa. Ale to nie ona jest głównym problemem. To może tytoń? Błąd! Tytoń sam w sobie nie stanowi problemu. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy zaczyna się spalać. W dymie z palonego tytoniu wisi cała tablica Mendelejewa, w tym substancje smoliste, które zalepiają palaczom płuca. To właśnie spalanie tytoniu jest źródłem całego zła związanego z papierosami.Dlatego zawsze najlepszym rozwiązaniem dla palacza jest natychmiastowe zerwanie z paleniem. Ponad 80 proc. Palących Polek i Polaków chce skończyć z papierosami. Palacze wiedzą jednak, że natychmiastowe rzucenie palenia wcale nie jest łatwe i nie każdemu się udaje. Nie wszyscy z nich chcą też rzucić nałóg. Co wtedy?Wtedy technologia też ma coś do powiedzenia. A konkretnie: technologia związana z e-papierosami i technologia podgrzewania tytoniu. Te dwa rozwiązania alternatywne do papierosów mogą skłonić zatwardziałych palaczy do zmiany ich nawyków i przejścia na lepsze rozwiązania, w których tytoń wcale się nie spala. Nie są to oczywiście rozwiązania idealne, bo nadal są przecież szkodliwe i ryzykowne dla zdrowia. Dzisiaj już jednak wiadomo, że są dla palaczy „mniejszym złem”, niż dalsze palenie papierosów.W e-papierosach tytoniu w ogóle nie ma. Zamiast niego są płyny o różnych smakach, które po podgrzaniu zamiast dymu uwalniają tzw. chmurę. W jej składzie jest mniej toksyn niż w dymie z papierosa. O ile mniej? „To zależy”. Od konkretnego modelu e-papierosa (takich modeli jest kilkaset) – i od samego płynu (takich płynów jest nawet kilka tysięcy). Nie zmienia to faktu, że to właśnie e-papierosy stały się najpopularniejszą alternatywą do papierosów na świecie. Również w Polsce.Znacznie mniejsza jest popularność podgrzewaczy tytoniu, czyli drugiej alternatywy do papierosów. Tutaj jest już tytoń, ale urządzenie go nie spala, tylko podgrzewa. Tak jak w e-papierosach: nie ma tu dymu ani substancji smolistych. Ostatnio amerykańska FDA – ta sama instytucja, która dopuszcza do obrotu leki w Stanach Zjednoczonych – uznała jeden z takich podgrzewaczy za pierwsze i jedyne na świecie urządzenie alternatywne o „zmodyfikowanym ryzyku” w porównaniu z papierosami. Czytaj: uznała je za lepsze od papierosów. Przez 4 lata analizowała badania nad podgrzewaczem tytoniu IQOS by ostatecznie przyznać, że faktycznie wydziela on znacznie mniej substancji szkodliwych niż papierosy. A to pozwala ograniczyć narażenie na takie substancje zarówno u jego użytkowników, jak i osób z ich otoczenia.Jednak nawet technologia e-papierosów czy podgrzewaczy tytoniu nie może być wymówką do tego, by dalej tkwić w tym nałogu. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu jest po to, żeby z tym nałogiem zerwać. I tylko to jest najzdrowsze wyjście.Źródło: wł. / foto. Canva Pro