Polski samochód elektryczny Izera wyjechał na drogi

Czyżby coś ruszyło?





Polski, narodowoy samochód elektryczny - Izera

To jest miś na miarę naszych możliwości

Dobre wieści dla osób wierzących w odrodzenie polskiej motoryzacji. Polski samochód elektryczny Izera w wersji hatchback odbył prawdopodobnie jazdę testową po zamkniętym odcinku drogi ekspresowej S2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że trasa posłużyła za plan zdjęciowy dla materiału, jaki zobaczymy niedługo na jednym z internetowych portali motoryzacyjnych. Serwis Interia Moto sugeruje, że Izera jeździ, więc zapewne to oni brali udział w nagrywaniu materiału. Ciekawi jesteśmy, czy wkrótce zobaczymy pojazd w ruchu. Premiera polskiego samochodu elektrycznego odbyła się w lipcu tego roku, kiedy to spółka ElectroMobility Poland (EMP) zaprezentowała pojazd o nazwie Izera. Na pokazie dla prasy pojawiły się biały SUV i czerwony hatchback. Odważna zapowiedź wystartowania produkcji seryjnej pojazdów w 2023 roku podzieliła ekspertów branży motoryzacyjnej.Historia zna już przypadki szumnie zapowiadanych polskich samochodów, których prototypy jeździły, a o których słuch zaginął. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Dwa słowa: Arrinera Hussarya. W tym właśnie kontekście jestem ciekaw, czy przygotowywany materiał będzie typowym artykułem sponsorowanym, czy może rzetelną oceną bieżącego stanu prac nad ambitnym projektem z polskim rodowodem. Patrząc na ostatnie wpisy dotyczące Izery na fanpage'u wzmiankowanego wcześniej serwisu, mam pewne obawy.Krytycy wskazują, że Tesla rozpoczęła masową produkcję samochodów dopiero po 13 latach istnienia. To samo zadanie EMP chce zrealizować w 7 lat. Przypominam, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku ma powstać wedle zapowiedzi fabryka i linia produkcyjna, najpewniej na Śląsku.Osobną sprawą pozostaje to, czy ktokolwiek zechce kupić samochód marki, o której nikt niczego na dobrą sprawę nie wie. Wiemy jedynie tyle, że za projekt wizualny Izery odpowiada pracownia Torino Design, która w przeszłości współpracowała m.in. z BMW i Ferrari.Izera zapewnia, że samochody na rozpędzenie się do 100 km/h potrzebowały będą ok. 8 sekund, a do sprzedaży trafią warianty z akumulatorami o pojemnościach 40 i 60 kWh. Opcjonalnie będzie dało się dokupić napęd na cztery koła. Co ważne, zasięg samochodu Izera wyniesie ok. 400 kilometrów. O ile pojazd kiedykolwiek trafi do seryjnej produkcji.Ceny samochodów Izera nie są znane.Akcjonariuszami ElectroMobility Poland są państwowe firmy energetyczne PGE, Tauron, Enea i Energa, spośród których każda dysponuje pakietem 25 procent akcji. Według dostępnych danych, w 2019 roku spółka ElectroMobility Poland SA wygenerowała 4,3 miliona złotych straty, a na jej kontach znajdowało się 38 miliony złotych gotówki.Źródło: Facebook, zdj. tytułowe: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko